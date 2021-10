Fini le masque obligatoire dans les écoles des Pyrénées-Orientales

Le taux d'incidence stabilisé, dès ce lundi 11 octobre, les enfants des Pyrénées-Orientales n'auront plus besoin de porter le masque dans les classes.

C'était attendu, c'est confirmé. Avec un taux d'incidence sous la barre des 50 depuis 5 jours, les Pyrénées-Orientales viennent se rajouter ce jeudi à la liste des départements où le masque n'est plus obligatoire pour les élèves de primaire. La mesure sera effective à partir de lundi prochain. Les enseignants ne sont eux pas encore dispensés.

Nos voisins de l'Aude et l'Hérault eux ne sont pas encore concernés par la mesure. Voici la liste des départements où le masque ne sera plus obligatoire à partir de ce lundi : Hautes-Alpes, Aube, Haute-Corse, Doubs, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Ille-et-Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne, Nord, Oise, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Bas-Rhin, Savoie, Territoire de Belfort, La Réunion et Mayotte. 47 autres départements étaient déjà concernés depuis lundi dernier.