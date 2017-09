Finistère : Les ajustements pour cette rentrée scolaire

Les ajustements de la carte scolaire sont terminés. L'inspection académique a décidé d'ouvrir 18 classes mais aussi d'en fermer autant dans le département, notamment en maternelle. Certaines classes restent donc à un effectif qui atteint parfois les 30 élèves, même en multi-niveaux.

A chaque rentrée, la carte scolaire est remaniée. Il faut en effet attendre de savoir exactement combien d'enfants seront dans telle et telle école. Des ajustements décidés par l'inspection académique et qui doivent ensuite être validés par les syndicats enseignants. A la sortie, ces derniers sont plus ou moins satisfaits.

Toujours un problème de sur-effectif dans certaines écoles

Première chose : il y a eu "beaucoup de mouvements cette année" selon Sabrina Manuel, secrétaire départementale du SNUipp. "Ça faisait quelques années qu'on avait pas eu autant de fermetures et d'ouvertures" rajoute-t-elle. Le problème, c'est que les deux s'ajustent : il y en a autant de chaque côté. "On déshabille Paul pour habiller Jacques" dénonce la syndicaliste.

Certaines classes vont rester à des effectifs de 30 élèves. Exemple à l'école de Riec-sur-belon : pas d'ouverture de classe décidée alors malgré les 28 élèves par classe. C'était pourtant une demande des syndicats.

Les ouvertures

Document Académie de Rennes © Radio France

Les fermetures