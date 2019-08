Finistère. Le centre An Oaled fermera ses portes à la fin de l'été

An Oaled fermera ses portes à la fin de ce mois. Classes de mer, classes nature, classes patrimoine... depuis 25 ans, le centre de Tréglonou a accueilli des milliers de jeunes bretonnants pour des séjours et des colonies de vacances à destination des filières bilingues ou Diwan.

Tréglonou, France

Depuis 25 ans il a été le foyer incontournable des jeunes bretonnants du Léon. Mais, à la fin de l'été les portes d'An Oaled resteront closes. La décision a été difficile à prendre, un crève-cœur même pour l'association gérante du lieu confrontée à des problèmes financiers liés à une forte baisse de fréquentation. "C'est triste et écœurant, témoigne Pascal Hervio, membre du conseil d'administration d'An Oaled, ce lieu a été important pour moi, j'y ai suivi des stages en breton, ma famille et mes enfants aussi."

Reportaj Jañ-Luk Bergot gant Paskal Hervio (1vn) Copier

Vétusté et baisse de fréquentation

Cette année "_certaines écoles ne sont pas venues parce qu'il leur est aussi plus compliqué d'organiser des séjour_s". "Le bâtiment est trop vieux, les fenêtres, les portes, tout est à revoir, il est également très compliqué de le chauffer pendant l'hiver, et il y a des escaliers partout ce qui ne permet pas d'accueillir facilement des personnes à mobilité réduite." Le bâtiment devrait être mis en vente prochainement. Trois des six salariés sont licenciés pour raisons économiques.

Initialement centre culturel breton, le lieu, avait aussi été accueilli le siège social de Diwan, une école dans le début années 80, puis un collège en 2003. "C'est un lieu historique et symbolique" pour l'Emsav, le mouvement breton L'association An Oaled continuera tout de même de proposer des cours de breton à la rentrée. Les trois salariés restant assureront des cours d'initiation à la langue bretonne.