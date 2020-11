Finistère : plusieurs syndicats appellent à la grève dans l'Education nationale ce mardi

Les enseignants et les personnels de l'Education nationale du Finistère sont appelés à la grève mardi 10 novembre, par huit syndicats, dont le SNUipp-FSU pour le primaire et le SNES-FSU pour le secondaire. Leurs revendications : un protocole sanitaire plus strict dans les écoles, collèges et lycées. "Le décalage entre les paroles ministérielles et la réalité sanitaire du pays, ainsi que l’organisation des établissements scolaires n’a jamais été aussi grand", affirment-ils dans un communiqué commun.

Renforcer le protocole sanitaire

Sans demander la fermeture des établissements scolaires, les syndicats appellent le gouvernement à renforcer le protocole sanitaire actuel. "L’ouverture des établissements scolaires en période de confinement permet de conserver un lien pédagogique avec tous les élèves plus fort que par l’école à distance", argument les syndicats.

"Mais cela ne peut se faire au détriment de la santé et la sécurité des personnels, des élèves et de leurs familles. Ne pas renforcer le protocole sanitaire dès maintenant, c’est prendre le risque de fermer les établissements scolaires dans quelques semaines!"

Un préavis toute la semaine

Les syndicats revendiquent notamment le passage des classes en demi-groupe, l'aménagement des programmes et un nouveau calendrier des épreuves du baccalauréat, ainsi que la fourniture gratuite de masques aux élèves.

Plusieurs établissements scolaires, dont le lycée Laënnec de Pont-l'Abbé, ont été perturbés la semaine dernière par des élèves ou des enseignants réclamant un protocole sanitaire plus strict.

Cet appel à la grève est aussi lancé au niveau national. Un préavis a également été déposé pour la période du 9 au 13 novembre.