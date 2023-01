Firminy : bras de fer entre la mairie et les parents d'élèves autour de la fermeture de l'école maternelle

"On ne va pas se laisser faire". La carte scolaire fait encore des débats dans la Loire, après la possible fermeture d'une classe à Véranne . Cette fois-ci c'est la commune de Firminy qui est concernée. L'équipe municipale a pris la décision de fermer une école maternelle à la rentrée 2023, afin de répartir les élèves sur les trois autres établissements de la ville. Les parents d'élèves concernés ont mis en place une pétition et ils demandent l'annulation de cette décision. Une cinquantaine d'élèves, répartis sur deux classes, sont concernés.

ⓘ Publicité

À lire aussi Loire : deux communes se mobilisent contre la fermeture d'une classe de leur école primaire

La nouvelle est encore amère pour Soraya "Honnêtement là, c'est très difficile", confie-t-elle la gorge nouée. Sa fille Mélissa a 5 ans, elle est scolarisé à l'école maternelle du Parc "C'est triste parce qu'ici, ils travaillent dans des conditions merveilleuses. Moi, quand je laisse ma fille à l'école, je ne me retourne pas. J'ai confiance. Et je sais que j'aurais du mal à retrouver cette confiance dans d'autres écoles", témoigne la maman. Même désarroi pour cette autre mère de famille : "Beaucoup de tristesse, mais vraiment. En fait, on n'a pas notre mot à dire. On a l'impression que nos enfants sont des moutons et qu'on les compte" lance la jeune femme.

"On n'a aucune certitude sur l'avenir de nos enfants"

Les parents d'élèves ont été reçus par la municipalité jeudi 18 janvier. Des explications qui n'ont pas convaincu : "Est ce qu'on peut leur faire confiance ou pas ? On a aucune certitude, on n'est pas rassurés. Peut-être que nos enfants vont être placés dans des classes déjà surchargées alors qu'on a une école qui fonctionnait très bien. Comment on prévoit l'avenir de nos enfants dans ces écoles là ? On ne se projette absolument pas et on a pas envie honnêtement", développe Soraya.

Pour les parents, l'argument de cette fermeture est avant tout économique : seules deux classes étaient ouvertes dans cette école qui peut en accueillir quatre. La mairie confirme "qu'il n'y a pas de petites économie", bien que ce ne soit "absolument pas ce qui a motivé la fermeture de l'école". Le maire Julien Luya : "De toute façon nous allons réutiliser le bâtiment donc à la limite nous allons économiser le chauffages quelques mois. Nous ne fermons pas pour économiser et c'est à contre cœur que nous avons pris cette décision", confie l'élu.

Des moyens renforcés dans les autres écoles

Les parents craignent que leur enfants soient mis dans des classes surchargées. La mairie elle veut rassurer : il n'y aura pas plus de 25 élèves par classe. Et puis de toute façon, il n'y avait pas le choix pour le maire Julien Luya : c'était soit la fermeture de la maternelle, soit la mise en danger des trois autres groupes scolaires qui n'ont plus assez d'élèves "Je ne vois pas ça comme un sacrifice mais comme le sens de l'intérêt général. Les autres écoles vont pouvoir survivre, et même plus ! Elles vont avoir des moyens renforcés pour certaines. Cela va nous permettre de réaffecter aussi nos Atsem sur ces écoles ou encore du matériel pédagogique", détaille l'élu.

Mathématiquement, la moyenne d'enfant par classe dans les trois autres groupes scolaires (qui comportent écoles maternelles et primaires) va baisser, assure la municipalité. "Nous allons avoir une ouverture de classe et on va pouvoir garder les effectifs dans les trois écoles. Il y a plus d'élèves qui vont partir que d'élèves qui vont arriver avec la fermeture de l'école du Parc. Donc nous pouvons assurer que les classes ne seront pas surchargées."

Béatrice Mounier, l'adjointe aux affaires scolaires complète : "Dans tous les cas, les enfants auront du changer d'établissement au moment de rentrer en CP car il n'y a pas d'école primaire au Parc. Maintenant, il y aura plus de fluidité. Ils vont pouvoir commencer une scolarité en petite section, jusqu'au CM2, dans un même groupe scolaire et avoir les mêmes interlocuteurs, les mêmes copains de classe", se défend l'adjointe. Elle pointe également le déclin démographique de Firminy : "On a déjà eu une fermeture de classe il y a 4 ans. Il faut s'adapter à la population et permettre à chacun d'avoir des bonnes conditions d'éducation, c'est la cohésion territoriale. Là c'était soit fermer le Parc, soir mettre en danger les trois autres écoles", conclut Béatrice Mounier.

Une répartition selon la zone géographique

La municipalité rassure également sur la réorganisation nécessaire pour les parents : "les écoles ne sont qu'à quelques centaines de mètres les unes des autres. On sera évidemment attentifs sur la destination de chaque élève, si les parents veulent le mettre dans une certaine école parce que c'est plus pratique pour eux, on le fera."

Plusieurs parents doivent encore être reçus par la mairie en début de semaine prochaine.