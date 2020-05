Pendant le confinement, des collégiens de Jean-Vilar à Riom et des lycéens de Germaine-Tillon à Thiers ont participé à un flashmob depuis leur domicile en se filmant avec l'aide de leurs parents. Objectifs des enseignants : garder le contact avec les élèves et leur faire faire de l'exercice.

Puy-de-Dôme - Un flashmob pour maintenir le contact et l'activité physique des collégiens et lycéens

Pour les participants, cela restera un bon souvenir du confinement. Le flahsmob, d'un peu plus de quatre minutes, a été réalisé durant ces longues semaines de confinement. Les enseignants-coordinateurs souhaitaient mettre en place un projet dans lequel les élèves pouvaient s'investir, garder contact entre eux et avec leurs professeurs mais aussi faire un peu d'exercice. "Nous leur avons envoyé des vidéos explicatives, et ils ont pu ensuite répéter leur gestuelle pour ensuite s'enregistrer" explique Karine Juillard, professeur d'EPS au collège Jean-Vilar à Riom.

Le clip est en format multiplex, c'est-à-dire que l'on peut voir l'ensemble des participants faire la même chorégraphie en même temps. Il a fallu que les élèves s'entraînent puis qu'ils se filment chez eux. "Nous avons de très bons retours, avec des parents et des enfants qui nous confient avoir passé un bon moment ensemble, à la maison lors de son confinement" se félicite l'enseignante.

"Make it a better place, for you and for me"

Quoi de mieux pour fédérer qu'un tube de Michael Jackson ? Heal the world, sorti en 1991 sur l'album Dangerous, symbolise à merveille l'envie de faire des choses ensemble et aussi "construire un monde meilleur", comme le raconte la chanson. Alan Falck est professeur d'EPS au lycée professionnel Germaine-Tillion à Thiers : "L'occasion était aussi de mettre son corps en mouvement, de le faire travailler. Une bonne manière de faire une continuité pédagogique avec cette matière qu'est l'éducation physique et sportive" confie l'enseignant.

Alan Falck et Karine Juillard, profs d'EPS et coordinateurs du projet - Alan Falck

Le montage a été long car il a fallu "mixer" une quarantaine de vidéos. Mise en ligne sur Youtube il y a quelques jours, la vidéo a déjà ses fans. Et le duo de professeurs voit plus grand : "Si tout se passe bien, on souhaite pouvoir effectuer le flashmob en grandeur nature à la prochaine rentrée scolaire mais, cette fois, en extérieur", espère Karine Juillard.

Rendez-vous est donc pris pour septembre prochain !