Flora, étudiante confinée dans 18 mètres carrés à Toulouse : "ça pourrait être pire"

Dans sa chambre-cuisine-salle de bains de 18 mètres carrés, juste à côté de l'université Paul Sabatier, à Toulouse, Flora Segur se confine, comme tout le monde. Cette étudiante en deuxième année de licence de physique a décidé de rester là, par choix, après les annonces du gouvernement il y a deux semaines, alors que plus de la moitié des étudiants de sa résidence sont partis. Petit logement, pas de contact avec autrui évidemment, pourtant Flora semble garder le moral. "Je me dis que ça pourrait être pire, que j'ai la chance d'être chez moi, d'autres sont malades". Bel exemple de positivisme alors que le confinement a été prolongé de deux semaines et pourrait l'être encore. Flora, elle, a chamboulé le moins possible son quotidien : une manière de garder le cap.

Flora, étudiante confinée, parvient à s'occuper pour garder le moral Copier

Travailler et renouer avec ses hobbys

Pour s'occuper, Flora, bonne élève, a décidé de suivre les conseils de ses professeurs. "Ils nous ont dit que les cours ne s'arrêtent pas, qu'il faut si possible travailler autant que si on allait en cours". Elle s'exécute donc, dans sa chambre, potasse les bouquins le matin, prend une pause en début d'après-midi avant de s'y remettre. "J'appelle aussi mes proches, je m'occupe d'une association étudiante qui prend pas mal de temps, je fais du sport", ajoute Flora. Et puis il y a l'art et la culture, les grands gagnants du confinement : l'étudiante lit, se remet à jouer quelques notes de musique, des "petites choses", comme elle dit, "qu'on ne prend pas forcément le temps de faire d'habitude".

Seul hic : l'incertitude scolaire

Flora continue donc à travailler ses cours, sans savoir comment se dessine son avenir scolaire. "On n'a des nouvelles que via les profs, ils ne savent même pas s'il y aura des partiels plus tard ou pas", explique l'étudiante, "on ne sait pas sur quel pied danser, ils nous disent de travailler, mais on ne sait pas pourquoi". Les annonces du confinement sont intervenues au beau milieu de ses partiels du mois de mars. La Toulousaine, en attendant d'en savoir plus, fait comme si de rien n'était ou presque, garde le moral. Dans sa résidence, une personne a imprimé une feuille sur laquelle pouvaient s'inscrire les bonnes volontés "pour aider des gens en difficulté". Plusieurs volontaires ont déjà écrit leur coordonnées. "C'est la preuve qu'en ces temps difficiles, on se serre les coudes", conclut Flora l'optimiste.

Flora n'a aucune idée de la suite du déroulement de sa 2e année de licence Copier

Certains étrangers ont préféré rester

Dans les cités universitaires, on retrouve aussi des étudiants étrangers. Comme Ana, une roumaine étudiante en droit qui profite du programme Erasmus : "J’ai choisi de ne pas rentrer à la maison parce que je ne savais pas si l’université allait rester ouverte jusqu’à la fin de l’année et quand les examens auraient lieu. Je ne voulais pas ajouter de la confusion à la situation en partant mais ce n’est pas si terrible. Cela me rend un peu triste quand même, je ne peux pas sortir, je n’ai pas grand chose à faire mais j’essaie de rester calme. Je parle à mes amis et à ma famille tous les jours, et je révise", explique cette étudiante de 21 ans.