Florange : une exposition pour éviter les pièges d’Internet

Par François Pelleray, France Bleu Lorraine Nord

Combien d'heures vos enfants passent-ils sur leur téléphone, ordinateur, tablette ? Et sont-ils armés face aux dangers d'Internet ? Des questions posées dans une exposition qui se tient jusqu'à la fin du mois de janvier à la médiathèque de Florange, et intitulée "Les autres, les écrans et moi".