Sortie de "Hors Normes" : les films, "seul moyen de changer quelque chose sur l'autisme"

Le jour de la sortie en salles de "Hors Normes", film traitant de l'autisme et de son accompagnement, l'invitée de FB Auxerre avait surmonté la maladie. À force d'acharnement elle a pu rescolariser et guérir sa fille autiste.

Auxerre, France

C'est un film dont on va beaucoup parler : "Hors normes", de Nakache et Toledano (réalisateurs d'Intouchables), espère faire changer le regard du grand public sur l'autisme. Pour parler de cette maladie, de l'image des autistes et de la façon dont on les aide, Florence Henry, habitante de l'Yonne, était l'invitée de France Bleu Auxerre mercredi 23 octobre. Cette femme a sorti l'année dernière un livre intitulé "L'enfermement". Elle y raconte son parcours depuis le diagnostic de troubles de l'autisme pour sa fille de trois ans, Océane, jusqu’à la "guérison" de celle-ci. Elle ne devait pas parler, elle est maintenant titulaire d'un bac S.

"Bienveillance et patience"

Selon elle, tout est question de patience et de bienveillance, et il faudrait même réformer l'accompagnement de l'autisme en France. "Il faudrait recréer un centre ou plusieurs, avec de la douceur, ces enfants vivent déjà dans un monde de stress, il faut que le personnel comprenne qu'on y va pas à pas pour ne pas les stresser". La maman d'Océane reçoit de nombreux témoignages de parents "désespérés", qu'elle tente d'accompagner de ses conseils.

Un téléfilm pour raconter son histoire

L'histoire de son combat contre l'autisme devrait faire l'objet d'un téléfilm au printemps prochain. Que ce soit "Hors normes", ou bien ce film télévisé, pour Florence Henry "c'est le seul moyen de faire changer les choses".