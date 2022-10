Font Romeu se dote du premier Campus connecté des Pyrénées-Orientales

Suivre les cours de l'université de Rennes, tout en étant étudiant à Font-Romeu. C'est désormais possible. Depuis cette rentrée, le complexe universitaire s'est doté d'un Campus connecté. L'objectif est de permettre à des étudiants qui ne pourraient pas bouger de suivre leur cursus en distanciel. C'est le premier Campus connecté des Pyrénées-Orientales, il en existe déjà 89 au niveau national.

ⓘ Publicité

16 jeunes inscrits à ce Campus connecté

Le choix de Font-Romeu n'a pas été fait au hasard. Le site est réputé pour sa formation de jeunes sportifs. Le collège/lycée accompagne déjà 99 sportifs de haut-niveau, 20 pour l'université. Le problème est qu'à ce jour seules des formations en lien avec le sport (Staps) sont proposées après le bac dans cette commune des Pyrénées. L'idée de la communauté de communes de Font-Romeau à l'origine du projet est d'élargir l'offre.

Pour l'instant, le Campus connecté est installé dans un Algeco près du bâtiment universitaire © Radio France - Théo Caubel

Pour l'instant, 16 jeunes sont inscrits à ce Campus connecté, dont la moitié sont des sportifs de haut-niveau. C'est le cas de Pierre Largeron. Il vient de débuter une licence "Administration économique et sociale" à l'université de Rennes 2. "Après des années lycées ici, je voulais vraiment rester et continuer à nager à Font Romeu. Staps n'était pas une voie qui m'intéressait. Donc quand j'ai entendu parler du Campus connecté, je me suis dit : "C'est parfait !"."

Cours en distanciel, mais présence obligatoire

Pour suivre sa licence, Pierre reçoit au début de chaque semestre ses cours. Même si tout est en distanciel, il doit quand même se présenter chaque semaine dans ce Campus connecté et y travailler au moins 12h. Il bénéficie également d'un tutorat sur place. "Cela nous force à travailler. Quand on est à la maison, on est parfois attrapé par le téléphone. Là, on est comme dans une salle de classe. On voit les autres travailler. Cela motive".

Malgré des cours en distancie, les étudiants sont obligés de venir travailler au moins 12h par semaine au Campus connecté © Radio France - Théo Caubel

Pour l'instant, le Campus connecté se résume à un Algeco installé derrière le bâtiment universitaire. Mais le site doit prendre de l'importance et déménager dans les prochaines années dans l'ancien internat du lycée en cours de réhabilitation.