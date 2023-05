Forcée de déménager, la bibliothèque pédagogique de Poitiers cherche un nouveau local

Après plus de 100 ans d'existence, la bibliothèque pédagogique de Poitiers va-t-elle disparaître ? Installée depuis 2019 dans un des locaux du Centre de ressources en sciences et technologies (Cred), dans l'enceinte du jardin botanique du Deffend à Mignaloux-Beauvoir, elle a dû déménager dans l'urgence ce mercredi 3 mai 2023. Les enseignants bénévoles, réunis au sein de l'association de la bibliothèque pédagogique, cherchent désormais un nouveau local. L'association pourrait être dissoute si elle ne trouve pas de lieu de repli avant la rentrée prochaine.

Cette bibliothèque met à disposition des instituteurs des ouvrages de littérature jeunesse en plusieurs exemplaires pour les élèves. L'occasion de faire découvrir aux plus jeunes le plaisir de la lecture. Mais l'université de Poitiers, propriétaire des lieux, a demandé à l'association de quitter l'endroit. "La présidente de l'université n'a pas voulu signé la convention pour que l'on reste dans les locaux. On ne justifie pas de notre présence ici. Ils veulent garder la salle pour le Cred, pour les sciences. On n'a même pas pu finir l'année scolaire", raconte Valérie Soubeste, présidente de l'association. Au moment de faire les cartons, l'émotion était grande pour elle et les autres enseignants bénévoles. "Cela fait plus de 20 ans que je travaille pour la bibliothèque. Cela fait mal au cœur".

Les livres remplacés par des photocopies

Romans, manuels, comtes, documentaires, livres d'anglais : la bibliothèque pédagogique compte 14 000 ouvrages au total. Une vraie richesse pour les enseignants. "C'est bien de pouvoir travailler avec des vrais ouvrages. La bibliothèque propose différents livres en série, renouvelés régulièrement. Si elle disparaît, les écoles et les municipalités devront investir dans l'achat de livres. Ils ne seront pas renouvelés aussi fréquemment. On aura moins d'outils pour travailler en classe", regrette Thierry Briand, l'un des bénévoles de l'association, et instituteur à l'école de Bonneuil-Matour. "S'il n'y a pas de livres, on distribue des photocopies aux enfants. À l'heure du développement durable, on marche sur la tête ! ", ajoute Valérie Soubeste.

Ce fonds documentaire a été créé à l'origine par des inspecteurs de l'éducation nationale, mais il survit désormais uniquement grâce à des maigres subventions de la mairie et à l'argent des adhésions. L'association n'a pas les moyens de payer le loyer d'un local à l'année. Les bénévoles ont rapatrié les livres dans un boxe à Poitiers. Ils espèrent pouvoir occuper gratuitement une nouvelle salle sur le territoire de Grand Poitiers à la rentrée prochaine, sans quoi l'association risque d'être dissoute, et les livres dispatchés dans différents établissements. Un appel est lancé à toutes les communes et les entreprises du territoire.