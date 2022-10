"Former de la main d'œuvre, et pas des cerveaux", en Mayenne les enseignants des lycées pros sont inquiets

De la fatigue et même de la lassitude dans la manifestation ce mardi à Laval. Entre 650 et 800 citoyens ont défilé dans le centre-ville pour réclamer de meilleurs salaires. Des citoyens qui en ont marre de compter leur sous pour bien vivre. Juste avant ce défilé, près de 180 enseignants se sont rassemblés place du Jet d'Eau pour protester contre la future réforme des lycées professionnels.

Des élèves déconnectés de la réalité ?

Le texte prévoit de doubler le nombre de semaines des élèves dans les entreprises au détriment de leur semaine de cours. Du coup les professeurs craignent que le niveau de culture générale de leurs élèves baisse significativement. C'est former de la main d'œuvre pas chère et ne plus former, entre guillemets, "des cerveaux". Voilà comment Mélanie, professeure de lettres au lycée professionnel Robert-Buron de Laval, résume la réforme. "Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un élève en terminale bac pro a une heure d'Histoire-Géographie par semaine... une heure d'Histoire-Géographie par semaine ! Comment on peut former des citoyens avec une heure par semaine? Et si cette réforme passe avec plus de périodes en entreprise, on aura des élèves qui seront complètement déconnectés de la réalité" estime l'enseignante.

Aujourd'hui les élèves passent huit semaines par an dans les entreprises et ces périodes atteindraient les seize semaines si la réforme est mise en place. Ludovic enseigne la construction mécanique au lycée professionnel Léonard de Vinci à Mayenne. "On se bat depuis des années pour que le lycée pro soit au même niveau de réussite que l'enseignement général. Et là, on considère encore nos élèves comme des sous-élèves avec des sous diplômes, ce qui est totalement faux" déclare le professeur.

Un calendrier flou

Le gouvernement promet une meilleure rémunération des lycéens lorsqu'ils sont en entreprise. Mais quel avenir pour les enseignants si leurs élèves ont moins de cours ? "Ça veut dire qu'il y aura des suppressions de postes. On va perdre des collègues en enseignement professionnel, puisque ce sera à l'entreprise de former les jeunes" s'inquiète Florence, professeure à Laval. Le calendrier de la réforme reste flou. "Application courant 2023" explique le gouvernement, avec peut-être une expérimentation en janvier dans certains établissements.