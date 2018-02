Châteauroux

"Touche pas à ma maîtresse", c'était l'un des slogans affichés sur les pancartes. Quelques 300 personnes, élus, parents d'élèves et enseignants, sont descendues dans les rues de Châteauroux ce jeudi matin vers 10h à l'appel des syndicats SNUIPP-FSU et CGT éduc'action contre le projet de carte scolaire dans l'Indre à la rentrée prochaine.

Dans le premier degré (maternelle et primaire), ce projet de carte scolaire prévoit - rappelons-le - 28 fermetures de classes dans l'Indre, notamment dans des RPI, regroupements pédagogiques intercommunaux. Les manifestants entendaient défendre leurs écoles, et au delà, une autre vision de l'enseignement en monde rural.

Ce n'est pas uniquement l'école que l'on défend"

"On défend l'attractivité de notre territoire" Copier

"Si on continue une politique qui vise à supprimer des classes, il y aura de moins en moins d'attractivité (...) ce n'est pas uniquement l'école que l'on défend, c'est aussi la cantine, les produits frais, c'est aussi la vie d'un village, le jour où il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus de tout ça", explique l'un des manifestants.

Après la manifestation, une délégation de cinq personnes a été reçue par l'Inspecteur d'académie, notamment Jean-Louis Camus le maire de Mézières-en-Brenne ainsi que trois représentants de parents d'élèves de RPI. De nouvellles mobilisations de parents d'élèves sont prévues ce vendredi 9 février dans l'Indre, comme à Mézières, au Blanc et à Saint-Benoît-du-Sault.