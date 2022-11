Forte opposition en Bretagne contre la réforme du lycée professionnel

Une majorité de syndicats de l'enseignement professionnel appellent à une nouvelle journée de grève en France ce jeudi 17 novembre. Déjà mobilisés le 18 octobre, ils demandent à nouveau le retrait de la réforme du lycée pro voulue par Emmanuel Macron. Pour en parler, Ronan Oillic, co-secrétaire académique du SNUEP-FSU Bretagne.

France Bleu Armorique : Expliquez nous déjà en quoi consiste cette réforme du lycée professionnel?

Ronan Oillic : Cette réforme s'appuierait sur trois piliers. Le premier, ce serait de remplacer un certain nombre de semaines de cours par des semaines en entreprise, avec l'idée que la formation sur le tas serait mieux que ce qui est fait dans nos lycées. En gros, sur un bac pro sur les trois ans, il y a 22 semaines de stade. L'idée serait de passer à 33 semaines, donc ça ferait onze semaines de cours en moins. L'autre pilier de cette réforme, ce serait d**'axer la carte des formations sur des besoins locaux**. C'est un petit peu gênant puisque nos élèves ont vocation à être mobiles et éventuellement à rêver de métiers qui ne se font pas forcément dans leur quartier. Le troisième, ce serait l'autonomie des établissements où on pourrait même déroger aux horaires. La formation ne serait alors plus du tout nationale. Et c'est un peu la fin des diplômes nationaux qui est en jeu. Donc il y a trois choses très inquiétantes dans ce projet.

Vous dites que faire plus de stages, ce n'est pas forcément bien pour vos élèves de lycée professionnel?

Alors il y a deux soucis. Ces stages vont être pris évidemment sur des heures de cours. Et quand on est en stage, finalement, on est sur un poste alors que nous, on forme à des métiers. Je prends un exemple : chez les carrossier, un de mes collègues, en allant voir des élèves en stage, s'est rendu compte que pendant quatre semaines, il y en a un qui n'avait fait que poncer, l'autre qui n'avait utilisé que la presse, alors que dans son lycée, il va voir l'ensemble du métier. L'autre problème, c'est que dans les cours, il y a aussi des cours généraux et les cours professionnels qui sont orientés pour qu'éventuellement les élèves puissent poursuivre leurs études. 47 % des élèves à la fin d'un bac pro vont en BTS. Or, quand on est uniquement en entreprise, forcément, on n'a pas tous les connaissances qui permettent d'aller plus loin. On est un petit peu limité à son bac pro et c'est quand même un des fondements de notre enseignement qui s'effondre.

Et vous disiez que ces stages sont réalisés pour des emplois de la région...

Voilà, Emmanuel Macron a dit dans son discours qu'il faudrait que la carte des formations soit vraiment calée sur l'insertion locale, ce qui est très gênant. Je prends un exemple au lycée professionnel de Jean-Jaurès à Rennes, on a une formation en horlogerie. Tous les élèves ne trouveront pas du travail localement en horlogerie, mais ils ont tous un avenir. Mais pas forcement en Bretagne.

Et il y a des inquiétudes pour les emplois d'enseignants?

Evidemment, je pense que c'est même l'objectif de la réforme, c'est de supprimer encore et encore des postes. Je dis encore parce que la réforme Blanquer en a fait déjà perdre beaucoup. Un peu plus loin dans le passé, on voit que la réforme qui avait fait passer le bac pro de quatre ans à trois ans, c'était aussi pour réduire le nombre d'enseignants. Donc effectivement, c'est le but. Et évidemment, le lycée professionnel ne pourrait plus exister en tant que tel puisqu'on irait vers une forme de CFA.

Que demandent les syndicats? Le retrait pur et simple de cette réforme qui doit s'appliquer en septembre prochain?

Le retrait pur et simple de cette réforme, mais surtout après on aimerait discuter d'améliorations et même revenir sur plein de points de la réforme précédente Blanquer. En questionnant aussi les enseignants qui sont quand même au cœur du système, et leurs élèves d'ailleurs. Parce que là on a une réforme qui est faite avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un lycée professionnel, qui refusent d'écouter toutes les personnes qui y travaillent. On peut améliorer et on doit améliorer le lycée professionnel, mais on doit l'améliorer en questionnant les gens qui y travaillent et les gens qui en sont les usagers.