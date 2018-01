France Bleu Mayenne est partenaire du Forum de l'Enseignement Supérieur et des Métiers, salle polyvalente de Laval, du 19 et 20 janvier.

Venez découvrir les filières, diplômes, cursus et passerelles qui vous sont proposés au Forum de l'Enseignement Supérieur et des Métiers.

Le forum est à suivre ce vendredi de 9h à 13h et de 16h à 19h et samedi de 10h à 12h30 en direct sur France Bleu Mayenne.

Deux jours d'émission en direct avec des experts dans l'enseignement, des organismes d'information et d'orientation, et des professionnels dans le sport, le droit, l'hôtellerie, ou encore les métiers de la presse et des media.

Les métiers de la radio vous intéressent?

Venez les découvrir sur notre stand France Bleu Mayenne à la salle polyvalente de Laval vendredi 19 et samedi 20 janvier après-midi dans le cadre du Forum de l'Enseignement Supérieur et des Métiers.

Animateurs, techniciens, journalistes, web master... vous serez dans un studio professionnel mis en situation de direct, d'interview et de montage !