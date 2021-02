Forum de l'orientation : "Les jeunes doivent continuer à avoir des projets"

Le Forum de l'orientation en Centre-Val de Loire s'ouvre mercredi 3 février. Jusqu'au samedi 6 inclus, plus de 200 exposants et 150 formations post-bac sont proposées aux lycéens, apprentis et étudiants de la région. En raison de l'épidémie de Covid-19, ce forum se fait de façon virtuelle. "On peut poser des questions, c'est interactif. On permet un temps d'échange où les lycéens vont pouvoir rencontrer des enseignants ou des étudiants qui suivent des cursus qui les intéressent", souligne Bruno Thomas, inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'orientation, invité de France Bleu Berry.

Encourager les jeunes à avoir des projets malgré le contexte

À travers ce forum virtuel, l'objectif est de construire, de confirmer ou d'affiner des projets professionnels. "Évidemment, on ne va pas tout trouver en région Centre-Val de Loire. Mais nous avons une variété de diplômes et de domaines proposés. On se rend compte qu'on a une offre très large de formations", indique Bruno Thomas.

L'orientation est toujours une période cruciale pour les élèves. Un moment pas toujours évident, encore moins dans ce contexte de crise sanitaire et d'incertitude. La crainte, c'est que des jeunes renoncent à des études supérieures par découragement. "C'est une inquiétude qu'on peut avoir, c'est un risque", admet Bruno Thomas. "Mais l'accompagnement dans les établissements scolaires, les forums et les portes ouvertes doivent permettre d'inciter les élèves à aller vers des études supérieures", ajoute-t-il, invitant les jeunes à également participer à des portes ouvertes d'établissements. "Ça fait toujours du bien de se projeter. Ce n'est pas parce que le contexte est incertain qu'il ne faut pas avoir de projets", conclut l'inspecteur de l'éducation nationale en charge de l'orientation.