Forum des métiers de la santé à Amiens : "Le virtuel ne doit pas être une barrière à l'orientation"

Pendant quatre jours et jusqu'à samedi, les écoles et instituts du CHU Amiens Picardie ouvrent leurs portes virtuellement aux lycéens et aux étudiants qui veulent devenir professionnels de santé. Ils peuvent se connecter sur internet à la 2e édition de Prête moi ta blouse, un forum des métiers avec une cinquantaine de conférences en direct pour poser des questions et suivre des présentations.

"Evidemment, le contexte sanitaire fait qu'il n'y a pas de présence physique, explique Béatrice Jamault, coordinatrice des écoles et instituts du CHU Amiens Picardie, mais ce forum est très mobile et très fluide, avec des formateurs et des étudiants qui répondent aux questions en live. Il y a aussi des témoignages de professionnels qui ont été enregistrés, des documentations qui peuvent être lues, tout un panel pour toutes les professions."

La crise sanitaire a mis la santé sur le devant de la scène.

Avec la crise sanitaire du coronavirus, les demandes sont-elles en hausse ? "Ça change certainement la représentation, répond Béatrice Jamault, invité de la matinale de France Bleu Picardie, ça a certainement changé les réflexions des jeunes gens autour de leur choix professionnel. Je ne pense pas que cela puisse changer l'idée que l'on se fait de ce que l'on veut être. Quand on choisit d'être professionnel de santé, c'est parce que l'on a une vision empathique de sa relation à l'autre."

Les écoles du CHU Amiens-Picardie ont en tout cas des atouts pour attirer les étudiants, "un panel très large de formations, avec 14 instituts, cela permet d'avoir une complémentarité très forte", ou encore SimUSanté, le plus grand centre de simulation en santé d’Europe.

Cette édition virtuelle du forum Prête moi ta blouse a l'air de plaire, à en croire Aristote. Il est en première année de licence de physique et veut devenir manipulateur radio.

Sans la conférence, je n'aurais pas pu avoir de réponses à mes questions. Ça aide vraiment parce qu'on a des professionnels, une étudiante qui ont pris de leur temps pour répondre à nos interrogations, ça fait plaisir et ça m'a convaincu.

La formule convient aussi au formateur Eric Dessenne, de l'Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale. Il y a de l'affluence, des classes entières peuvent assister aux présentations, ce qui n'est pas possible dans un forum des métiers classique. "Je pense que quand les conditions sanitaires vont s'améliorer, il faudra peut-être allier les deux, présentiel et distanciel." En attendant, de nombreuses conférences sont encore programmées jusqu'à samedi et elles seront toutes à distance.