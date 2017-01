Forum étudiant de Tours : vétérinaire ou soigneur sont les choix plébiscités

Le forum d'orientation se tient jusqu'à ce samedi, 17 h. Plus de 180 exposants et 500 formations sont présentées aux collégiens, lycéens et étudiants au parc des expositions de Tours. L'entrée est gratuite, c'est le lieu idéal pour trouver sa voie à quelques mois du bac.

Comme chaque année, certaines filières après le bac sont plébiscitées : la médecine, les études de sport (STAPS) ou d'assistante maternelle.

Regardez le programme de ce samedi au forum d'orientation de Tours © Radio France - Morad Djabari

Il y a quelques années, à cause des nombreuses émissions culinaires comme Masterchef, il y avait un vrai engouement sur les formations de cuisine.

Cette année ce sont les animaux qui ont le vent en poupe

Désormais, avec les émissions et les nombreux documentaires à la télévision, sur le zoo de Beauval ou de la Flèche près du Mans sur France 4. De nombreux élèves veulent devenir vétérinaire ou soigneur.

Une bonne dizaine d'élèves sont amassés autour du stand de biologie de l'université Rabelais Tours. Margaux est en terminale scientifique, après son bac elle envisage uniquement une voie qui lui permettrait de travailler avec les animaux.

J'aime les animaux et ce qui m’intéresse quand je l'étudie en terminale. J'ai toujours eu beaucoup de contact avec les animaux, j'ai beaucoup voyagée et donc j'ai vu des choses magnifiques dans la nature et j'aimerais bien continuer dans ces domaines.

Pôle d'orientation du forum des métiers de Tours © Radio France - Morad Djabari

Lydie est conseillère d'orientation dans un lycée, et elle le constate chaque jour dans sont bureau : Travailler avec les animaux, c'est la grande tendance de cette année.

Atelier cuisine au forum d'orientation de Tours © Radio France - Morad Djabari

Thibault, maître de conférences en biologie, présent sur le stand de l'université tempère un peu l'engouement des futurs étudiants.