Le Forum Réseau Stage maintenu en version numérique pour les étudiants du Mans

Pas question d'annuler malgré le confinement : le Forum Réseau Stage co-organisé par l'Université du Mans et le Medef Sarthe aura bien lieu, mais en version numérique, pour permettre aux étudiants de postuler à environ des stages les 18 et 19 novembre prochains.

Des entretiens en ligne

Les étudiants de 2ème à 5ème année peuvent se connecter à la plateforme Career Center et postuler via l'espace Forum Réseau Stage jusqu'au 17 novembre auprès d'une vingtaine d'entreprises. 70 offres sont à pourvoir, essentiellement pour des stages en février et mars prochains.

"On propose des ateliers pour se préparer, par exemple apprendre à se présenter en trois minutes à un recruteur, explique Lise Huberson, responsable administrative du Service universitaire d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle. Avec cette version numérique, on a un peu plus d'entreprises extérieures au Mans et à la Sarthe comme elles n'ont pas à se déplacer".

Aider les étudiants face à la crise sanitaire

Les étudiants peuvent envoyer leurs CV et lettres de motivation pour chaque offre qui les intéresse. "Certaines entreprises filtrent les demandes, d'autres laissent directement réserver des créneaux pour l'entretien, précise la responsable du service d'insertion à l'université. Dès les deux premiers jours, on avait une cinquantaine d'inscriptions déjà", signe que les stages sont attendus.

Maintenir le forum, même en version dématérialisée, c'était "essentiel" pour l'université. "Les jeunes sont encore plus en difficulté que d'habitude pour trouver un stage et sont impactés par la crise sanitaire, donc c'est un stress supplémentaire, explique Lise Huberson. Certains ont _déjà vécu une situation similaire au printemps en Master 1, et n'ont parfois pas pu faire de stage_, donc ils anticipent encore davantage. On espère un rebond rapide qui permettra aux entreprises de recruter des stagiaires".