Fougères : 14 cas positifs dans l'école Odile Gautry, fermée pour une semaine

De plus en plus d'écoles ferment en Bretagne à cause de contaminations à la covid-19

Les élèves de l'école Odile Gautry ne retourneront pas en classe lundi 25 janvier. Cette école de Fougères (Ille-et-Vilaine) ferme pour une semaine, jusqu'au vendredi 29 janvier inclus à cause de cas positifs à la covid-19.

14 contaminations yont été recensées vendredi 22 janvier. Afin de contrer la propagation du virus, la directrice de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé Bretagne, le maire de Fougères et le préfet d’Ille-et-Vilaine ont donc décidé la fermeture de l'école.

à lire aussi Covid-19 en Bretagne : de plus en plus de classes fermées dans la région

Ce n'est pas la première fois qu'une école ferme dans la région à cause de contaminations au virus. L'école l'Immaculée à Mordelles (Ille-et-Vilaine) est déjà fermée depuis mercredi 20 et jusqu'au dimanche 31 janvier. Plus tôt, le collège Notre-Dame de Lanvollon entre Paimpol et Saint-Brieuc a fermé le mardi 19 janvier après la découverte de 28 cas positifs.

De son côté, le rectorat d'Ille-et-Vilaine a envoyé un courrier destiné aux parents recommandant le port du masque de catégorie 1, plus efficace que les masques artisanaux, dans les écoles à partir de lundi 25 janvier.