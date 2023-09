Fournitures scolaires : la gratuité à Alizay pour "une école égalitaire"

Les deux cents élèves scolarisés à Alizay se verront remettre ce lundi matin par leurs professeurs un pack de rentrée : "Des cahiers, des règles, des rapporteurs, des stylos" énumère le maire communiste Arnaud Levitre. Les fournitures ont été choisies par les enseignants et à charge des parents de compléter en cours d'année scolaire en cas de rupture. La mesure, en vigueur depuis plus d'une vingtaine d'années, coûte 13.000 euros à la commune qui s'est rapprochée d'une centrale d'achats pour s'approvisionner. "Aujourd'hui, on est dans une difficulté absolue de pouvoir d'achat, même si c'est parfois annihilée par les grandes consciences politiques" avance le maire alors que l'UFC Que choisir estime l'augmentation du coût de la rentrée à 10% , tandis que l'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée de 5,6%.

"J'ai beaucoup de parents qui sont à dix, quinze, vingt, trente euros près" poursuit le maire d'Alizay, commune de 1614 habitants qui compte 35% de logements sociaux.

Une mesure d'éducation populaire

La gratuité est appliquée à tous, sans conditions de ressources, car "notre démarche n'est pas dans la ségrégation. Le socle commun, c'est l'école maternelle, c'est l'école élémentaire" justifie Arnaud Levitre qui veut donner "la possibilité matérielle à celles et ceux qui en ont besoin pour appréhender l'école de manière égalitaire".

