Fournitures scolaires : les astuces pour faire des économies face à la hausse des prix

Le passage à la caisse peut être salé pour les parents qui achètent des fournitures scolaires. Des protège-cahiers à 20 euros ou un cartable à 34 euros : les fournitures scolaires ont augmenté de 6% en moyenne cette année, selon le Panier France Bleu de la rentrée . Pour vous accompagner dans cette période d’inflation, nous mesurons chaque mois l'évolution des prix de produits du quotidien, en partenariat avec franceinfo et le cabinet NielsenIQ .

Les montants de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS), versée ce mercredi , ont été revalorisés de 5,6% par rapport à l'année dernière, mais ce ne serait pas suffisant selon la Confédération syndicale des familles (CSF) pour couvrir les coûts liés à la scolarité tout au long de l'année scolaire. France Bleu a cherché pour vous des bons plans pour réduire le montant des courses.

Réutiliser les fournitures scolaires

Pour pallier cette augmentation, les familles choisissent souvent de réutiliser les fournitures scolaires des années précédentes. "36% des fournitures scolaires en cours élémentaires sont réutilisées", pointe Annie Giroud, en charge du secteur éducation à la CSF. Classeurs, pochettes, compas, équerres : certaines fournitures peuvent tenir encore une année, ou ne serait-ce que quelques mois, le temps d'attendre les promotions, qui arrivent souvent après la rentrée.

Se rapprocher des associations

Tournez-vous vers des associations près de chez vous, pour trouver des fournitures à petits prix. Elles sont nombreuses à organiser des ventes, comme Emmaüs dans ses nombreuses antennes locales. C'était par exemple le cas à Limoges, où les "pochettes plastiques sont à 70 centimes en magasin, alors qu'on fait les dix à un euro. Pareil pour classeurs, on fait les trois à un euro, alors qu'en magasin, ils sont à six euros", a expliqué la responsable de la boutique de Limoges à France Bleu Limousin . Passer par l'occasion dans les antennes Emmaüs ou en ligne (Le Bon Coin, Vinted) permet aussi de faire des économies.

Reprise cartable

De nombreuses enseignes de grande distribution participent au dispositif "Reprise cartable". Pour lutter contre la surproduction et pour aider ceux dans le besoin, elles recyclent les cartables en bon état que vous apportez, en échange d'un bon d'achat. C'est par exemple un bon d'achat de 10 euros chez Cultura jusqu'au 3 septembre ou encore 10 euros chez Leclerc jusqu'au 1er septembre.

Acheter par lots ou en groupe

Autre conseil, qui vient de l'association Familles de France : acheter par lots ou faire des achats groupés avec d'autres parents d'élèves. "Bien souvent, les magasins proposent des conditionnements par lots qui sont moins coûteux que l’achat à l’unité d’un produit. En achetant des fournitures scolaires par lots, vous faites des économies et cela vous permet d’avoir des fournitures d’avance pour les années suivantes", indique une étude de l'association datant de 2022. Astuce : pensez à comparer le prix au poids des fournitures.

Il est également possible d'acheter des fournitures scolaires à plusieurs. Soit en fédérant des parents d'élèves autour de vous, soit en faisant appel aux associations de parents d'élèves de l'établissement. Certains professionnels des fournitures de bureau peuvent également vous indiquer des associations de parents d'élèves, relève Familles de France.

De même, les packs de rentrée scolaire avec des fournitures présélectionnées par le vendeur ou l'association peuvent "constituer un gain de temps important et parfois même des économies". Attention cependant à bien étudier le contenu du pack.

Faire du troc

En se rapprochant d'associations de parents d'élèves et d'associations locales, il est possible de faire du troc. En Côte-d'Or, une épicerie de vrac propose pas exemple à ses clients de venir déposer toutes leurs fournitures scolaires qui ne sont plus utilisées, afin que ceux dans le besoin puissent se servir gratuitement. "Une cliente est venue avec un carton rempli de fournitures !", raconte la gérante à France Bleu Bourgogne .

S'y prendre tôt

C'est peut-être trop tard pour la rentrée scolaire de 2023, mais c'est une astuce qui pourra s'appliquer l'année prochaine. Dans l'émission Ma France, en juin dernier, Valère Corréard suggérait de ne pas attendre la liste de fournitures et d'acheter les basiques (cahier, stylos, trousse, etc.) le plus tôt possible. Ça permet d'échelonner un peu les dépenses dans le temps.

Pour les parents demandeurs d'asile

Pour les parents demandeurs d'asile dont les enfants sont scolarisés et qui ne touchent pas l'allocation de rentrée scolaire, il existe aussi des solutions du côté des associations. Une collecte est par exemple organisée par plusieurs associations jusqu'au 30 août à Nice, pour fournir des kits de rentrée de base pour les élèves demandeurs d'asile, rapporte aussi France Bleu Azur . En 2022, 510 kits ont été fournis. De même, dans le Bas-Rhin, le Secours populaire et Caritas se sont associés pour proposer des fournitures scolaires quasiment gratuites à des enfants issus de familles très pauvres et n'ayant pas droit à l'allocation de rentrée. Plus de 1.100 enfants vont en bénéficier en 2023, rapporte France Bleu Alsace.