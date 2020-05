Coronavirus : les écoles et collèges de Fleury-les-Aubrais vont rouvrir

Après l'annonce de la réouverture le 25 mai de l'abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, où un foyer de Covid-19 avait été découvert la semaine dernière, la Ville annonce la réouverture des écoles, des crèches et centres de loisirs à partir de lundi prochain. Les collèges rouvriront aussi.

Dans un communiqué, la Ville indique "qu'il n' y a pas de cas contact parmi les enfants fréquentant les accueils collectifs de la ville de Fleury-les-Aubrais". Marie-Agnès Linguet, après avoir échangé avec l'agence régionale de santé et les représentants de l'éducation nationale, a donc pris la décision de rouvrir, en "respectant les mesures sanitaires" qui avaient été mises en place dans les écoles, lors de la réouverture le 12 mai dernier. Il y a huit écoles maternelles et six élémentaires à Fleury.

Les collèges publics (Condorcet et André Chène) vont également rouvrir leurs portes, lundi 25 mai.

Rappelons que 69 personnes ont été testées positives au coronavirus, en lien avec l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais.