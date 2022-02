La seconde édition de #GénérationOcéan à la Cité de la Mer de Cherbourg débute ce mercredi 23 février 2022 et se déroulent jusqu'à vendredi. Trois jours d'ateliers, de conférences, de tables rondes, à destination exclusivement des scolaires, des écoliers, collégiens, lycéens et post-bac.

L'Océan, on l'aime, on le protège : France Bleu aux côtés de #GénérationOcéan à la Cité de la Mer de Cherbourg

Après la première édition en 2019, la seconde édition de #GénérationOcéan à la Cité de la Mer de Cherbourg se déroule pendant trois jours à la Cité de la Mer de Cherbourg. Les rencontres débutent ce mercredi 23 février jusqu'à vendredi avec des ateliers, des conférences, des tables rondes, à destination exclusivement des scolaires, des écoliers, collégiens, lycéens et post-bac.

3500 élèves au total qui pendant 3 jours vont plancher sur le thème " l'Océan, porteur de promesses", accompagnés d'experts reconnus comme l'océanographe François Sarano, ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau.

Aimer l'Océan...pour mieux le protéger

C'est tout l'enjeu de ce rendez-vous, avant tout pédagogique : éduquer à la mer. Les thématiques des tables rondes viennent prolonger ou devancer un travail réalisé en classe. Alors les experts évoqueront bien sûr la richesse de l'océan, de ses incroyables espèces, mais aussi de tout ce qui le menace, la surpêche ou la pollution. Et au delà du constat, l'objectif est bien de faire naitre des solutions, de dire qu'on peut agir, et les jeunes en première ligne, ici en Normandie. Parce que l'Océan ce n'est pas seulement le lointain Arctique et ses ours polaire ou le Pacifique menacé par le plastique. c'est la Manche à côté de nous : le travail des pêcheurs, la montée des eaux, les éoliennes ou la recherche sur les algues. La mer c'est aussi un métier possible pour demain et des formations différentes, à côté de chez soi.

Des réflexions et interventions de ces 3 jours naitront des vidéos destinées aux écoles primaires et aux collèges de toute la Normandie, pour être utilisé comme gratuitement comme support pédagogique.

Emission spéciale sur France Bleu

Génération Océan c'est à vivre avec France Bleu Cotentin et France Bleu en Normandie avec une émission spéciale en direct de la Cité de la Mer ce jeudi 24 février de 16h à 19h, pour 3 heures de dialogue avec les jeunes présents et les experts.

#GénérationOcéan qui se poursuivra aussi avec deux autres rendez-vous en 2022 à la Cité de la Mer de Cherbourg, en mai avec une thématique autour des pôles et en décembre avec le retour à Cherbourg de la Goëlette de la Tara Fondation.