La rentrée en direct au collège d'Auxonne avec France Bleu Bourgogne

"Ouistitiiiiiii..." Clic-clac, c'est dans la boîte ! Un jour avant les élèves, les 49 professeurs du collège "La Croix des Sarrasins" à Auxonne ont droit eux aussi à leur photo de classe. Tous font leur pré-rentrée ce mercredi 31 août. Une journée pour découvrir leur emploi du temps, affiner quantité de détails, retrouver leurs collègues et découvrir aussi de nouvelles têtes.

La rentrée, c'est un moment où le cœur bat un peu plus fort, même pour celles et ceux qui ont de l'expérience comme Aurore Abry, professeur d'Histoire-Géo dont c'est la 9° rentrée à Auxonne. "On est un peu comme les élèves, content de retrouver les copains et fébriles de découvrir sa classe. Ce moment j'y pense depuis le 10 juillet. Date à laquelle, j'ai commencé à préparer mes cours."

Je prépare ma rentrée depuis le 10 juillet" -Aurore Abry, professeur d'Histoire-Géo

"Cette année pour la première fois j'ai des élèves de 5° et je dois revoir tout ce programme. Même en vacances, ça nous travaille, par exemple moi en tant que prof d'histoire-Géo, quand je vais visiter un endroit je pense à ce que je peux faire découvrir à mes élèves. C'est un métier qui ne nous quitte jamais. On repart à zéro à chaque rentrée mais c'est un plaisir" assure Aurore Abry avec enthousiasme.

Aurore Abry nous raconte ce que représente la rentrée pour les profs Copier

Aurore Abry, professeur d'Histoire-Géo "la rentrée, c'est repartir a zéro, mais ce métier est un plaisir" © Radio France - Olivier Estran

Le collège d'Auxonne accueille 680 élèves repartis dans 29 classes (dont 4 classes de Segpa autrement dit d'enseignement professionnel, et une classe Ulis pour des enfants en situation de handicap) c'est un des plus importants des 54 collèges de Côte-d'Or. Il emploie également 41 personnes pour assurer son fonctionnement.

Une classe "autonome" et une classe "Défense"

"La Croix des Sarrasins" possède deux classes particulières. "Nous proposons à 24 élèves de 6° d'être autonomes" explique le principal Francis Bignoli. "C'est à dire que ce sont les élèves qui réclament d'être évalués quand ils se sentent prêts. Par ailleurs, ils peuvent par un code de couleurs signaler a leurs professeurs s'ils se sentent à l'aise ou en difficulté dans telle ou telle matière. On redonne confiance à des enfants qui doutent d'eux. On libère leur parole aussi. C'est la 2° année que nous menons ce dispositif."

Le collège de la Croix des Sarrasins a ouvert ses portes en 1974 © Radio France - Olivier Estran

"Pour les 3°, nous avons une classe "Défense" en lien avec le 511° Régiment du train d'Auxonne. Des militaires viennent parler de leur engagement, et de la défense nationale. Les ados sont associés aux différentes cérémonies commémoratives. L'an dernier, ce sont eux qui ont animé la cérémonie du 11 Novembre à Auxonne. L'idée n'est pas d'en faire des militaires, mais de rapprocher l'armée des futurs citoyens. Les élèves se portent volontaires pour cette section qui attire aussi bien les filles que les garçons."

Professeur à 22 ans

Y'aura t-il assez de profs pour cette rentrée ? On a souvent entendu cette question ces derniers jours, car la profession désormais a du mal à recruter. Cette année en France, plus de 4.000 postes n'ont pas été pourvus aux concours enseignants, selon les chiffres du ministère de l'Education nationale. En Côte-d'Or, aucun poste vacant, mais comme partout ailleurs en France , le Rectorat a du faire appel à de contractuels pour combler les manques. Il s'agit de personnes qui n'ont pas encore le diplôme de professeurs, mais qui peuvent enseigner. On en compte 600 dans toute l'académie de Bourgogne, dont 10 petits nouveaux qui font leur première rentrée en Côte-d'Or. C'est le cas de Margot Ferreira, cette étudiante de 22 ans en master d'espagnol à Dijon s'est portée volontaire pour être professeur de Langues Vivantes, mais aujourd'hui c'est le grand saut: "J'ai déjà été face à des classes lors de stages d'observation, mais là c'est la 1ere fois où je vais être toute seule" confie la jeune femme.

Margot Ferreira, 22 ans , va enseigner pour la 1ere fois. © Radio France - Olivier Estran

Etudiante et déja "prof", le témoignage de Margot "contractuelle" Copier

"C'est stressant, mais je sais que je vais apprendre beaucoup. Je serai suivie par des tuteurs qui me conseilleront" assure Margot Ferreira. "Ce sera un bon test pour savoir si ce métier me convient bien, mais cette expérience ne sera pas prise en compte dans l'obtention de mon diplôme" précise celle qui reste étudiante. "Je vais enseigner ici le lundi et le vendredi, je serai payée 722 euros pour 6 heures de cours devant les élèves, et bien plus d'heures de préparation. A côté, je devrai suivre encore des formations à la fac pour décrocher mon diplôme."

120 kilos de patates pour une purée

On s'affaire aussi en coulisses, notamment à la cantine qui nourrit chaque midi 500 élèves. "Notre journée commence à 6H15 le matin" sourit Karen Bachut, la cheffe de cuisine. "Nous sommes 3 pour tout préparer. Pas de plats surgelés pré-cuisinés. Tout est fait sur place ! Par exemple, quand on fait de la purée, on doit éplucher 100 à 120 kilos de patates. Heureusement, on a des appareils pour cela."

Karen Bachut assure avec ses 2 collègues 500 repas par jour ! © Radio France - Olivier Estran

"Pour cette journée de rentrée, on aura des pâtes sauce Roquefort, de la macédoine de légumes, du melon, du morbier qui vient de la fromagerie de Chevigny (Jura) et des yaourts. On prépare nos menus 2 mois à l'avance. On a un menu 100% Côte-d'Or et un menu végétarien par semaine."

Ce jeudi 1er septembre, France Bleu Bourgogne installe son studio sous le préau de "la Croix des Sarrasins" et vous fait vivre les coulisses de cette rentrée de 6 heures à 9 heures. Le principal du collège Francis Bignoli sera à notre micro à 7h45, François Sauvadet, président du Département à 8 heures, et le recteur d'Académie Pierre N'Gahane à 8h15.