France Bleu Classe Média : le collège Chantenay de Nantes, lauréat du concours 2021

Le jury de France Bleu Classe Média récompense le travail de 5 collégiennes nantaises, qui ont choisi de s’intéresser à la question du sexisme. Une création sonore mêlant fiction et entretiens avec un collectif de colleuses d’affiches.

Elles s’appellent Manon, Colette, Salomé, Bertille et Lynne. Tous les matins sur le chemin du collège, ces élèves de 4e étaient interpellées par des slogans féministes (et globalement contre toutes sortes de discrimination) placardés sur les murs de leur quartier. Mais qui sont derrière ces messages ? C’est le point de départ du sujet qu’elles ont choisi de réaliser dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l’école en mars dernier.

Pour mener à bien leur enquête, les 5 collégiennes ont approché un collectif de « colleurxes » via les réseaux sociaux. Après quelques hésitations et une petite négociation, 3 membres du collectif ont accepté de répondre à leurs questions, en se déplaçant au collège. Une parole militante confrontée également à la voix des élèves et leurs histoires qui trottent dans leur tête de jeunes femmes à la conscience féministe naissante.

Accompagnées pendant plusieurs semaines par Capucine Frey, animatrice de France Bleu Loire Océan, les collégiennes nantaises livrent un résultat particulièrement original, une création sonore de près de 6 minutes, mêlant fiction et entretien

Le jury composé de Valérie Barbe (journaliste, France Bleu), Christine Moncla (journaliste éducation aux médias et à l’information, Radio France) et Nour-Eddine Zidane (rédacteur en chef éducation aux médias, France Bleu) a particulièrement apprécié la créativité des élèves, la qualité d’écriture et la construction du sujet, solide sur le fond.

Mention spéciale au collège Antoine-Risso de Nice auteur d’un reportage très instructif sur l’utilisation de Tik Tok au collège.... malgré l’interdiction des smartphones dans l’établissement. Un sujet réalisé dans le cadre d’un journal radio de 20 minutes, construit en deux jours par des élèves de 4e (dont certains ne parlaient pas français il y a un an avec le concours des équipes de France Bleu Azur (écouter à partir de 18’25).

De façon plus générale, le jury tient à saluer le travail de tous les élèves qui, malgré les conditions sanitaires et la fermeture des établissements en avril, ont réussi à produire des sujets radio avec l’aide et l’investissement des équipes de France Bleu.

Cette saison, les journalistes et animateurs de 13 stations locales de France Bleu ont accompagné écoles, collèges et lycées dans le cadre de France Bleu Classe Média. Lancé en 2019, ce dispositif d’éducation aux médias et à l’information permet aux élèves d’être initiés à une approche critique des médias (recherche d’informations fiables, croisement des sources…) et de participer à la production d’un objet médiatique, audio ou numérique. Retrouvez l'ensemble des reportages réalisés cette saison.