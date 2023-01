France Bleu Mayenne s'installe au forum de l'enseignement supérieur et des métiers à Laval

Après deux ans sans évènement, l’édition 2023 du forum de l'enseignement supérieur et des métiers est de retour les vendredi 21 et samedi 22 janvier 2023. Cette année, il s'installe à l’Espace Mayenne de Laval. C'est un rendez-vous incontournable pour les collégiens, lycéens et leurs proches en recherche d’une orientation. Des universités, des écoles d'ingénieurs, de commerce, d'art, du secteur paramédical, du secteur agricole, les lycées publics et privés mayennais, ainsi que de nombreux centres de formation par apprentissage seront présents durant ces deux journées. Le salon est organisé en quatre pôles : parcours du CAP au BTS, enseignement supérieur, vie étudiante et espace métier.

ⓘ Publicité

Des ateliers pour mieux découvrir la radio vendredi

C'est dans cet espace métier que France Bleu Mayenne sera installée, grâce à Alix Boutruche notre régisseure, avec les autres entreprises de l'information et de la communication. Pascal Fouchet responsable des programmes et Delphine Garnault directrice de France Bleu Mayenne animeront trois ateliers à 10h 11h et 14h pour découvrir la radio, le reportage et le direct aux cotés de nos techniciens Yann Le Strat et Franck Kerzhero. (sur inscription). A partir de 16h, Cédric Ruiz animera son émission jusqu'à 19h depuis le salon avec de nombreux invités sur le thème de l'orientation et des métiers.

France Bleu Mayenne défend l'éducation au media

Le samedi 21 janvier, Germain Treille rédacteur en chef de France Bleu Mayenne sera présent sur le forum de 9h30 à 12h puis à partir de 14h et jusqu'à17h, Delphine Garnault directrice prendra le relais. France Bleu Mayenne est engagée auprès des jeunes mayennais notamment au travers de sa classe radio . Ce groupe de 10 collégiens et lycéens vient tous les mercredis à la radio entre septembre et juin pour découvrir la radio et y prendre la parole