France Bleu Normandie en direct d'Évrecy pour la rentrée scolaire 2023-2024

C'est le grand jour pour les élèves de primaire, les 6ᵉ et les 2ᵈᵉˢ dans les établissements scolaires de notre région ! Environ 568 000 élèves et 38 000 professeurs sont concernés par cette rentrée en Normandie. France Bleu Normandie vous accompagne pour cette rentrée scolaire 2023-2024 puisque nous serons en direct d'Évrecy toute la matinée.

École primaire et collège

Nous vous proposons de vivre la rentrée depuis cette ville du Calvados au sud-ouest de Caen, avec un peu plus de 2 000 habitants et une école primaire de 277 élèves et un collège 641 élèves. Les écoles maternelle et élémentaire viennent d'ailleurs de fusionner en cette rentrée. Les 13 classes sont regroupées au sein du même établissement primaire.

Notre reporter Léni Flouvat ira à la rencontre des élèves, des parents, des professeurs et des directeurs pour leur donner la parole. Nous serons également en direct à 8 h 15 avec Henri Girard, maire d'Évrecy depuis 1977.

Vous avez la parole

Vous le savez, France Bleu Normandie vous donne la parole. Vous pouvez appeler la station au 02 31 44 48 44 tout au long de la matinale pour nous partager la rentrée de vos enfants, vos attentes, vos inquiétudes.

