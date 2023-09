France Bleu Normandie fait sa rentrée au collège Claude-Bernard de Grand-Quevilly

“Drrrriiiing”. C’est le moment fatidique : ce lundi, près de 350.000 écoliers, collégiens et lycéens font leur rentrée en Seine-Maritime et dans l’Eure. En ce 4 septembre tant attendu et redouté peut-être par certains, France Bleu Normandie s’installe au cœur d’un collège. Direction Le-Grand-Quevilly, au collège Claude-Bernard.

De 6h à 9h se succèderont à notre micro ceux qui font la rentrée et la vie de l’établissement : Antoine Amerein, le principal, ainsi que son adjoint, un professeur principal. A 8h15, nous recevrons Dominique Fis, la directrice académique des services de l’Education nationale. Bénédicte Robin, de son côté, arpentera les couloirs du collège pour nous faire vivre les derniers préparatifs et l’arrivée des 6è.

Et nous vous attendons également, autour de cette question : “Quelle rentrée des classes a marqué votre scolarité ?” Venez nous raconter au 02.35.07.66.66 .