France Bleu Saint-Étienne fait sa rentrée à l'école Violette Maurice de La Talaudière

Pour cette rentrée scolaire, France Bleu Saint-Étienne Loire pose son cartable dans la toute nouvelle école Violette Maurice, à La Talaudière © Radio France - Frédéric Boeuf C'est dans une toute nouvelle école, éco-responsable que France Bleu Saint-Étienne Loire fête la rentrée des classes ce lundi : nous serons dans l'école Violette Maurice de La Talaudière . Une école aux murs en paille, avec des panneaux solaires et des récupérateurs d'eau de pluie. Une école dans laquelle vont résonner les cris d'enfants pour la première fois ce lundi. ⓘ Publicité Pour vivre cette rentrée des classes, Marion Lefebvre, la responsable du service enfance jeunesse de La Talaudière sera présente dès 7h pour parler notamment du périscolaire. A 7h15 nous accueillerons la maire de La Talaudière Ramona Gonzalez-Grail, pour évoquer ce bâtiment écologique et novateur. Le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Loire, Thierry Dickelé sera présent à 7h45 pour parler des grands chantiers de cette rentrée scolaire dans le département : la pénurie ou non des enseignants, le pacte ou encore la lutte contre le harcèlement scolaire. A 7h50, comme tous les jours cette saison, les auditeurs ont la parole sur France Bleu : les attentes, les craintes, les envies face à cette rentrée scolaire. À 8h, Constance de Barros, la directrice de l'école, nous expliquera comment son équipe prend ses marques dans ce tout nouvel établissement. L'inspectrice de l'Éducation nationale de la circonscription de Saint-Étienne nord Nathalie Thollot abordera à 8h24 les spécificités de cette école Violette Maurice, la mixité sociale, les projets pédagogiques. Pour bien travailler, il faut bien manger, alors Frédéric Cognet, le directeur général des services de la ville de La Talaudière présentera à 8h45 la nouvelle cuisine centrale qui doit alimenter désormais les cantines des écoles publiques de La Talaudière, Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefonds. Et puis durant toute la matinale nous entendrons grâce à notre baladeur les élèves et les parents qui découvriront leur nouvelle école Violette Maurice.