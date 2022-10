France Parrainages Picardie recherche de nouveaux bénévoles pour accompagner des enfants en difficultés

Et si vous preniez du temps pour accompagner en enfant en difficultés ? C'est ce que vous propose l'association France Parrainages dont l'antenne picarde recherche de nouveaux parrains et marraines, cet automne 2022, pour s'investir auprès d'un enfant qui vit une situation familiale compliquée, près de chez eux.

ⓘ Publicité

Besoin d'au moins 12 nouveaux bénévoles

L'association France Parrainages Picardie est active dans l'Oise et dans la Somme et met actuellement en relation 90 enfants avec leur parrain/marraine. 12 autres enfants sont sur liste d'attente, d'où le besoin de nouveaux bénévoles, d'autant plus que l'association précise avoir toujours de nouveaux besoins.

Chaque bénévole prend en charge un enfant, parfois en semaine, le week-end ou pendant les vacances en fonction de sa volonté et de celle de l'enfant.

"Il ne s'agit pas de passer son temps à Disneyland ou à faire d'autres sorties spectaculaires mais de passer de bons moments lors d'activités qui peuvent être très simples" - Bérangère Magret, coordinatrice de l'antenne Picardie chez France Parrainages

loading

"Ça nous apporte beaucoup de joie"

Linda a sauté le pas depuis 3 ans maintenant, elle est la marraine d'Eline, qui a bientôt 4 ans et qui l'appelle Tatie. Elles habitent toutes les deux à Abbeville, passent des week-ends et même des vacances ensemble, en accord avec les parents d'Eline.

"Je lui ai fait découvrir la mer, on fait du jardinage, on saute dans les flaques d'eau avec des petites bottes en caoutchouc...ça nous apporte beaucoup de joie à toutes les deux" - Linda, marraine d'Eline depuis 3 ans

loading

Seules conditions pour devenir parrain/marraine : avoir plus de 18 ans et avoir un casier judiciaire vierge.

Pour en savoir plus et pour contacter l'association France Parrainages Picardie qui organise souvent des réunions d'information, rendez-vous sur ce lien .