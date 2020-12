Gironde : François Hollande devient professeur d'éducation civique le temps d'une journée

François Hollande était en visite dans plusieurs collèges de Gironde ce mardi. L'occasion pour l'ancien chef de l'Etat de parler citoyenneté et valeurs républicaines. Mais aussi comme au collège Edouard Vaillant à Bordeaux, l'occasion de répondre aussi aux questions des élèves.

Avoir François Hollande comme professeur d'éducation civique... Le temps de quelques heures ! C'est ce qu'on vécu des dizaines de collégiens ce mardi 8 décembre en Gironde. L'ancien chef de l'Etat est venu à la rencontre de ces adolescents pour répondre a leurs questions à l'occasion de la parution de son album "Leur État expliqué aux jeunes et aux moins jeunes" chez Glénat.

Des questions sur l'actualité

Toute la journée, l'ancien chef de l'Etat à eu droit a des questions personnelles mais aussi en lien avec l'actualité : "Pourquoi devenir président?", "Comment avez vous vécu la soirée du 13 novembre 2015 ?", "Qu'est-ce qu'il faut faire en plus pour l'écologie ?".

A Bordeaux, au collège Edouard Vaillant, ainsi qu'au collège des Eyquems à Mérignac et Guîtres, dans le Libournais, François Hollande a pris soin de répondre chaque main levée : " C'est mon devoir d'ancien chef de l'Etat. Je suis a la disposition des jeunes citoyens et j'ai a cœur de leur faire partager l’esprit de la République. Je veux leur montrer qu'en France on vit dans une démocratie, mais qu'elle est fragile. Je veux qu'ils s’intéressent, pour ne pas être des citoyens passifs", explique l'ancien Président.

"Est-ce que la police me menace ou elle me protège ?"

L'ancien chef de l'Etat reconnait que les questions sont parfois "cash" © Radio France - Nina Valette

Parmi les questions, l'une d'entre elle a particulièrement marquée François Hollande. Celle de Djibril, du collège Edouard Vaillant à Bordeaux : "Est-ce que la police me menace ou elle me protège?". "En voilà une question cash", répond alors l'ancien chef de l'Etat qui va tenter de rassurer le collégien mais aussi d''expliquer le fonctionnement de la police. " C'est important d'entendre qu'il y a chez des jeunes de 14 ou 15 ans l'idée qu'ils ne seraient pas totalement en sécurité. Il faut , c'est le devoir de l'Etat, recréer cette confiance", explique François Hollande.