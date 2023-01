François Hollande face aux lycéens Limougeauds pour parler de géopolitique

Une fois que les présentations sont faites, François Hollande prend la parole et commence à répondre aux questions des élèves de Première et de Terminale. Depuis 2019, l'ancien président de la République fait la tournée des lycées de France. Cette fois-ci, pour la conférence-débat, il s'agit de géopolitique.

Face à face entre élèves et ancien président

Mathilde, bientôt 18 ans, est passionnée par la géopolitique, qu'elle découvre grâce à son option de Terminale. "Ça me permet d'avoir une réflexion plus large par rapport au futur, que ce soit le conflit russo-ukrainien, ou les restrictions des démocraties en Europe" explique-t-elle.

Les élèves désignés pour échanger avec François Hollande attendent leur tour, leur petit papier avec la question écrite à l'avance sur leurs genoux. C'est le tour de Baptiste. Il se triture les doigts nerveusement. "La médiatisation et l'intérêt pour un conflit passe-t-il nécessairement par l'implication d'une main puissante" demande le jeune de 17 ans. "Bonne question" juge François Hollande, avant de lui répondre.

Passé le moment de stress, Baptiste a l'air satisfait. "Avoir le témoignage de François Hollande, qui est ici en tant qu'ancien président de la République, c'est concret, c'est les vraies choses" se réjouit-il.

La guerre en Ukraine interrogée par les lycéens

Forcément, le sujet de la guerre en Ukraine est prédominant dans les questions des élèves. C'est justement cette actualité qui motive aussi le déplacement de François Hollande. "C'est un enjeu de valeurs, de liberté, de démocratie et ça nous concerne directement, ça les concerne directement" souligne l'homme d'Etat.

Son intervention réveille même des vocations. "Pourquoi pas être à sa place plus tard ? Moi je ne dis pas non" rêve Baptiste. Avant de devenir président de la République. Baptiste veut garder un souvenir de cette rencontre et va faire une photo avec François Hollande, avec ses autres camarades.