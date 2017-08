Franconville : à la maison de proximité, les élèves révisent gratuitement avant la rentrée

Alors que la rentrée scolaire approche à grand pas, plusieurs villes d’Île-de-France proposent aux enfants et aux adolescents des stages gratuits de révision. C'est le cas à Franconville, dans le Val d'Oise, où une trentaine d'élèves se sont inscrits.

Lundi prochain, il faudra ressortir les trousses et les crayons. Mais alors que certains élèves vont profiter jusqu'au bout de leurs vacances, d'autres ont choisi de réviser pour préparer la rentrée. "Cela fait cinq ans que ces stages existent à la Mare des Noues et depuis trois ans, ici, à l'Espace Fontaines", explique Jean-Hubert Montout, le délégué aux maisons de proximité à la ville de Franconville. Dans ces deux maisons de quartier, une trentaine d'élèves se sont inscrits pour suivre trois fois deux heures de remise à niveau.

"Si on redouble, ça ne sert à rien de travailler"

À l'Espace Fontaines, tout se passe dans la salle informatique : les élèves peuvent réviser les matières qu'ils souhaitent, sur une tablette ou sur un ordinateur, grâce à des exercices sous forme de quiz ou de vidéo pédagogique. Exemple : "Calculer rapidement la soustraction suivante : 32-26", détaillent Ilan et Mohammed. Tous les deux entrent en CE2 et ce sont eux qui ont décidé de venir : "On voulait réviser, parce que si on redouble, ça ne sert à rien de travailler". Derrière eux, Marwan, qui entre en quatrième, est en plein exercice de SVT. Lui, pour le coup, ce sont ses parents qui lui ont proposé ce stage : "Ils m'en ont parlé et finalement je suis content de pouvoir venir. L'année dernière, j'ai eu 10 de moyenne, quelque chose comme ça. Il faut que je fasse une très bonne année sinon, cette fois-ci, ça ne passera pas."

Des animatrices de la maison de proximité sont là pour aider les élèves au cours de leur stage de révision. © Radio France - Thomas Schonheere

Même si les élèves travaillent pendant leurs derniers jours de vacances, la formule est plus légère qu'un cours particulier : les élèves, pour la plupart, se connaissent et rigolent entre deux questions. Pour Ergun, un habitant du quartier des Fontaines, sa fille travaille mieux ici qu'à la maison : "On a commencé à réviser les tables de multiplication et c'était très laborieux. Je me suis dit qu'en étant dans un cadre avec d'autres élèves et des animatrices, elle adhérerait plus facilement. J'aimerais bien qu'elle intègre le goût de l'effort : on a le droit de s'amuser mais on doit aussi fournir des efforts !" Fini les vacances, la rentrée c'est lundi prochain.