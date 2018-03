Francueil, France

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, profite de sa venue ce jeudi 15 mars, aux Assises du Journalisme de Tours, pour parler de sa future loi contre les "fake news". Les députés de La République En Marche ont d'ailleurs validé le dépôt de deux propositions de loi à ce sujet, ce mercredi 14 mars. Quant à Françoise Nyssen, elle veut doubler le bugdet pour l'éducation des jeunes aux médias. Il passerait donc de trois à six millions d'euros. Certains jeunes ont déjà commencé à parler des "fake news" en classe, comme les CM2 de l'école de Franceuil, près de Chenonceaux, depuis le mois de janvier.

Certains de ces écoliers ont déjà eu affaire à des intox sur les réseaux sociaux. " Il y avait une photo avec un chien, avec un cigare dans la bouche et des lunettes de soleil. Au début, je me disais que c'était peut-être vrai. Après, j'ai réfléchi et je me suis dit que ce n'était pas vrai car un chien, ça ne fume pas le cigare ", explique Romain.

Les enfants doivent apprendre à douter de ce qu'ils voient sur internet

L'institutrice tâche donc, en huit séances, de leur expliquer qu'ils peuvent être manipulés par certaines images ou certains propos. " On a envie qu'ils aient une attitude de doute et une fois qu'ils ont ce doute, ils doivent chercher à savoir si c'est vrai ou faux ", souligne Séverine Mélenchon, l'institutrice.

Ils s'entraînent alors à partir d'exemples, et notamment une photo relayée dans certains médias, des rues de Paris, complètement vides avec pour légende " Paris, le soir des attentats du 13 novembre". L'institutrice guide les élèves et leur indique qu'il faut d'abord chercher à savoir qui a pris cette photo. De cette façon, ils ont découvert qu'elle était en fait tirée d'un film.

Pour que d'autres enfants soient sensibilisés et dans l'espoir de décrocher le Prix de l'esprit critique, lancé par le rectorat d'Orléans-Tours, ils vont créer un jeu sur internet. Il faudra arriver à distinguer les vraies des fausses images.