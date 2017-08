Freyming-Merlebach : une rentrée, manettes à la main

L'école de commerce BPC-ESC de Freyming Merlebach ouvre à la rentrée une section e-sport : la Helios Gaming School. Une formation où les étudiants apprendront à devenir joueurs de jeux vidéos professionnels !

"Tu devrais passer plus de temps sur tes devoirs, moins sur tes jeux vidéos..." Un reproche que ne devraient pas entendre les étudiants de la Helios Gaming School, la toute nouvelle section e-sport de l'école de commerce BPC-ESC de Freyming Merlebach qui ouvre à la rentré. (Toutes les infos sur ce lien) Une formation rare en France (il n'existe qu'une autre école de ce type à Mulhouse) et qui suscite une légitime curiosité...

Faire ses devoirs en jouant à Fifa ou Mario Kart !

Peut-on vraiment devenir joueur professionnel ? "Il y en a une centaine en France, assure Pierre-Eric Becker, responsable pédagogique de la section e-sport. Des équipes embauchent et payent des joueurs pour gagner des compétitions et mettre en avant leur marque." La Orange e-Ligue 1 par exemple, qui a vu son premier titre de champion être décerné au printemps dernier au... FC Metz du "gamer" Maniika ! Certains gagnent également leur vie en dispensant des conseils sur les plateformes de vidéos en ligne comme Youtube.

On peut gagner sa vie. Et comme dans chaque sport, certains gagne très très bien... Pierre-Eric Becker, responsable pédagogique de la section e-sport

La formation, créée en lien avec la société messine Aux frontières du Pixel, est dispensée dure 10 mois, avec des cours théoriques le matin, et des entraînements l'après-midi. Et les matières enseignées peuvent laisser rêveurs les fans de consoles : Fifa 2017, Mario Kart 8, Street Fighter 5, League of Legend, Hearthstone ou encore Overwatch ! Tout les élèves seront internes, un loft a été aménagé à l'étage de l'école pour accueillir les étudiants. Il est facile d'imaginer à quoi ils devraient occuper leurs soirées...

Et pour les plus sceptiques, Pierre-Eric Becker assure qu'une cinquantaine d'entreprise a déjà pris contact avec l'école pour mettre en place des projets professionnels, "dont trois font déjà des promesses d'embauche." La formation a un coût : 7500 euros, enseignement et internat compris. Elle peut accueillir jusqu'à 28 élèves. Et il reste des places à prendre avant la rentrée fixée au 11 septembre. Candidats, à vos manettes !