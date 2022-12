Fuite de gaz à Hayange : l'école des Mimosas restera fermée lundi, les enfants accueillis ailleurs

L'incertitude continue pour les élèves et les enseignants de l'école élémentaire des Mimosas, à Hayange. La mairie annonce, vendredi 9 décembre, que l'établissement ne rouvrira pas lundi, à cause d'une fuite de gaz. Depuis l'après-midi du jeudi 8 décembre, l'école est fermée . Les 183 élèves ont été évacués par les pompiers après que des professeurs ont senti une odeur de gaz dans l'établissement. Une fuite a effectivement été décelée, venant d'une chaudière défectueuse de l'école. Des techniciens d'Engie se sont rendus sur place.

Les enfants accueillis dans d'autres salles

L'école des Mimosas est déjà restée fermée ce vendredi, dans l'attente de réparations. Seuls les enfants inscrits au périscolaire ont été accueillis à la MJC Boris-Vian. Les techniciens d'Engie continuent d'intervenir sur le réseau pour résoudre la panne, "afin de rouvrir l’établissement dès mardi", dit la mairie. Mais pour la journée de lundi, tous les enfants scolarisés seront cette fois accueillis. Ils seront pris en charge dès 8 heures sur le parking place Saint-Jean au Konacker.

Les 183 enfants seront ensuite encadrés par les enseignants sur le temps scolaire dans trois lieux différents : la MJC Boris-Vian, la maison de quartier du Konacker et la salle Mazzini. "L’équipe pédagogique travaille actuellement sur l’organisation et la répartition des élèves dans ces différents lieux", précise la commune. Plus d'informations sont attendues lundi.