Fuites des sujets du bac : quatre suspects présentés à la justice

Quatre suspects vont être présentés à un juge d'instruction dans l’enquête sur les fuites des sujets de mathématiques du bac. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour "fraudes dans un examen, abus de confiance et recel", ce vendredi. Au total, 21 personnes ont été interpellées.

Quatre personnes interpellées dans le cadre de l'enquête sur les fuites de sujets du bac vont être présentées à un juge d'instruction. Il s'agit de deux candidats soupçonnés d'avoir acheté les sujets de mathématiques et des deux trentenaires, un homme et sa compagne, arrêtés jeudi. Ce dernier, surveillant dans un établissement sous contrat, est suspecté d'avoir eu accès aux sujets et de les avoir revendus selon franceinfo. Sa compagne est soupçonnée d'être intervenue dans la remise du sujet aux deux candidats.

Le parquet de Paris a ouvert ce vendredi une information judiciaire pour "fraude dans un examen", "abus de confiance" et "recel". 21 personnes au total ont été interpellées à Marseille et en région parisienne depuis mardi. 17 ont été relâchées.