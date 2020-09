Fusion de l'université de Saint-Étienne avec Lyon : le vote repoussé au 23 octobre

Le vote entérinant les statuts de l'Idex (initiative d'excellence) entre trois entités lyonnaises (l'ENS, Lyon 1 et Lyon 3) et l'université Jean Monnet de Saint-Étienne (UJM) devait avoir lieu le 30 septembre. Finalement, le ministère de l'Enseignement supérieur a accordé un délai supplémentaire permettant au conseil d'administration de se réunir le 23 octobre.

Des statuts revus cet été qui devraient être dévoilés la semaine prochaine après une validation des services juridiques du ministère.

L'université Lyon-Saint-Étienne

Principale évolution mise en avant par la présidente de l'UJM, Michèle Cottier, le nom de cette entité qui rassemblerait plus de 140 000 étudiants : Lyon-Saint-Étienne. Nouvel emballage censé rassuré les nombreux opposants au projet.

"Ce qui n'était pas possible il y a deux mois l'est devenu", commente tout de même Stéphane Riou, un des vice-présidents démissionnaires en juin. Lui et d'autres anciens vice-présidents demandent à pouvoir prendre la parole lors du débat que la présidente a annoncé. Débat le 28 septembre, interne au conseil d'administration afin de l'éclairer les 34 administrateurs sur les "avantages et les inconvénients" d'une fusion ou de l'absence de celle-ci, explique Michèle Cottier.

380 membre dans le collectif UJM contre la fusion

De son côté, le collectif UJM a pris plus d'importance, il revendique à présent 380 membres (contre 180 au début de l'été) : enseignants, directeurs de laboratoires, anciens chercheurs ou encore du personnel administratif. Ainsi les deux-tiers du conseil académique de l'université seraient contre l'Idex dans la tournure qu'il a prise.

Il plaide notamment pour que ce projet prenne plus la forme d'une association et non d'une fusion, à l'image de ce que d'autres Idex ont choisi, citant les exemples d'Aix-Marseille avec Toulon ou encore de Versailles avec Paris-Saclay. Autre particularité du projet stéphano-lyonnais soulignée par les opposants : l'absence de l'Ecole centrale, de l'Insa et de Lyon 2 qui ont quitté le projet en cours de route.

Michèle Cottier, présidente de l'UJM, est l'invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi 9 septembre à 7h50.