Fusion de l'université de Saint-Étienne : les opposants dévoilent les grandes lignes de leur projet alternatif

"Nous sommes plus que jamais mobilisés pour être en mesure de tourner une page au 23 octobre", explique en introduction Florent Pigeon, vice-président démissionnaire de l'université Jean Monnet et membre du collectif UJM, opposé au projet de fusion de l'université stéphanoise avec celles de Lyon 1, Lyon 3 et l'ENS Lyon. Le collectif a l'espoir que le projet de fusion, destiné à obtenir le label d'excellence Idex, reste à l'état de projet. Ce serait le cas si les statuts de l'université cible (l'établissement qui naîtrait du rapprochement entre les campus stéphanois et lyonnais) étaient rejetés par le conseil d'administration de l'université Jean Monnet le 23 octobre. Dans ce cas, le collectif UJM dit avoir une alternative, ou du moins des pistes de travail pour un nouveau projet, plus proche de ses ambitions pour l'université stéphanoise.

Cultiver la pluridisiciplinarité et les partenariats

"On ne veut _pas imposer un projet clé en main_, une idée toute faite mais on a un projet de refondation qui ne pourra se construire que lorsque les établissements auront décidé si il faut tout revoir ou pas", commente Alain Trouillet, également vice-président démissionnaire de l'UJM. Le collectif souhaite organiser des assises afin de construire en commun ce nouveau projet, avec "les collaborateurs, les étudiants, et les acteurs socioéconomiques du territoire", lance le collectif. Leur projet se base sur trois axes : travailler en cohésion, cultiver l'esprit d'ouverture et revenir à ce qui fait pour les opposants l'identité de l'université stéphanoise, à savoir sa pluridisciplinarité.

Alain Trouillet indique qu'à l'université Jean Monnet, 45 masters sont co-accrédités avec d'autres établissements, "dont seulement 8 avec les établissements de l'université cible". Le physicien s'interroge notamment sur le maintien des liens avec Lyon 2, qui ne fait pas partie du projet de fusion alors que "27 masters sont co-accrédités" avec l'université lyonnaise.

40% des étudiants trouvent un emploi dans la Loire

"Nous faisons ici des choses qui n'existent pas ailleurs du fait de notre pluridisiplinarité", ajoute Baptiste Bonnet, doyen de la faculté de droit. Il cite en exemple "une licence en droit avec Sciences Po, un codiplôme unique en France" selon lui. Et il rappelle au passage que Sciences Po Lyon n'est pas partie prenante dans le projet de fusion. Concernant les partenariats, le doyen de la faculté de droit s'inquiète aussi de l'avenir du monde économique ligérien. "On construit véritablement _des formations sur mesure pour les entreprises du territoire_, par exemple notre licence professionnelle de notariat... elle fonctionne très bien parce que j'ai échangé avec les notaires de la Loire et de la Haute-Loire. Et je ne suis pas sûr que dans un périmètre aussi large que celui de l'université cible on puisse avoir ce lien et répondre aussi bien aux besoins des entreprises... qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes dans la Loire et le Rhône", explique Baptiste Bonnet.

L'insertion sur le marché du travail démontre l'importance des liens étroits entre l'université stéphanoise et les entreprises du territoire selon Julie Boyer, maître de conférences à l'IAE (Institut d'administration des entreprises) : "40% de nos étudiants s'insèrent sur le marché du travail dans la Loire et 30 mois plus tars, ils sont toujours dans la Loire". Et Julie Boyer poursuit, "on a avec le projet de fusion, un projet très centré sur la gouvernance et nous on ne veut pas ça, on souhaite repartir du terrain et notamment du point de l'étudiant". Elle rappelle que malgré le grande nombre d'étudiants boursiers qui y sont inscrits, l'université Jean Monnet se classe à la troisième place du classement national pour la réussite des étudiants en licence, avec un forte valeur ajoutée. "Nous avons un vrai rôle d'ascenseur social", conclut-elle.