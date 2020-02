Fusion des universités : Maurice Vincent lance un appel à défendre l'université Jean-Monnet Saint-Etienne

L'ancien maire de Saint-Etienne et ancien Président de l'université Jean-Monnet Maurice Vincent est un des principaux opposants à la fusion actuelle entre l'université Jean-Monnet et celles de Lyon. Depuis des mois, il mulltiplie les critiques contre l'actuelle Présidente de l'université de Saint-Etienne qui approuve cette fusion, une fusion qui selon lui est une "dissolution". Il craint une perte d'autonomie de la faculté de Saint-Etienne face à Lyon. Ce lundi 24 février 2020, il lance un appel aux universitaires et plus globalement aux Stéphanois à réagir et à défendre l'université Jean-Monnet.

Arrêter cette machine infernale

Pour Maurice Vincent, il faut se mobiliser pour l'université pour empêcher "la fin du pouvoir universitaire de Saint-Etienne" Copier

Maurice Vincent a étudié à Saint-Etienne, il a ensuite enseigné l'économie à l'université Jean-Monnet, avant d'en être le Président entre 1997 et 2002. Donc pour lui, l'Université de Saint-Etienne, c'est bien une histoire personnelle mais qui doit impérativement être selon lui un enjeu des prochaines municipales.

Un sujet majeur pour l'avenir de la ville pour les 30 ans devant nous

Pour Maurice Vincent, l'avenir de l'université doit être un enjeu des municipales du 15 et 22 mars 2020 Copier

Un enjeu qui doit passer par une réponse locale : le nouveau maire devra appeler à une commission extra-municipale entre élus, universitaires et chefs d'entreprises "pour arrêter [selon Maurice Vincent] le processus actuel" mais aussi nationale : seule une rencontre à l'Elysée permettra d'obtenir de vraies garanties selon lui sur la fusion entre universités.