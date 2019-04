Ganzeville : un collectif de parents en colère met l'école municipale en vente sur Le Bon Coin

Ganzeville, France

C'est une annonce qui pourrait prêter à rire si le sujet n'était pas si sérieux. Un collectif de parents d'élèves a mis en vente l'école municipale de Ganzeville, un village de 500 habitants près de Fécamp (Seine-Maritime), sur le site internet Le Bon Coin.Une manière de protester contre la fermeture d'une classe à la rentrée de septembre prochain.

Dans une longue description, les parents manient l'humour pour mieux dissimuler leur détresse. Ils vantent une "jolie école" en briques, "fournie avec tout son mobilier" et même quelque bons élèves.

La description très second degré rédigée par le collectif de parents. - Capture d'écran - Le Bon Coin

"Il fallait marquer le coup car cela fait deux ans que l'inspection académique s'en prend à nous, explique l'une des délégués de parents d'élèves. L'idée c'était de nous faire entendre, car on ne se sent pas écoutés du tout. La seule chose que l'on nous dit c'est 'on ferme' et on verra bien plus tard."

En effet, l'an dernier l'école de Ganzeville avait déjà perdu une classe. Cette fois, malgré une petite hausse d'effectif - 30 élèves à la rentrée prochaine, contre 28 actuellement - l'établissement doit passer de deux classes à une seule. Une classe qui rassemblerait donc l'intégralité des enfants sur huit niveaux différents.

"Ça nous parait énorme, reprend cette maman d'un enfant de maternelle. On a déjà vu des classes de 30 élèves, mais avec un ou deux niveaux. Là il y aurait des élèves allant de la première section de maternelle au CM2 dans une seule et même classe."

Incertitude totale

Selon les parents d'élèves, l'inspection académique aurait émis l'idée que certains élèves de maternelle soient transférés ailleurs mais là encore c'est très flou.

"On nous a dit que les petite et moyenne sections pourraient être envoyées ailleurs. Mais on ne nous dit pas concrètement quels élèves sont concernés, où ils iraient, et si ça va vraiment se faire. On est dans l'incertitude totale sur l'avenir de nos enfants."

Les parents ont le soutien de la municipalité, qui elle aussi veut préserver cet établissement rural. Le premier adjoint au maire Maurice Allain craint que ce soit toute l'école qui disparaisse à terme.

"Ici on a déjà plus de services publics, on a qu'une auberge restaurant. Mais sans école, il n'y aurait plus de vie. On n'entendrait plus le rire des enfants. Ganzeville devriendrait un de ces villages dortoirs."

Près de 100 fermetures

Dans le secteur de Fécamp, trois classes rurales sont menacées de fermeture. Outre Ganzeville, une classe est concernée dans le regroupement pédagogique Gerville-Les Loges-Vattetot, et l'école de Criquebeuf va complètement disparaître. Début avril, la communauté d'agglomération a voté une motion contre la disparition de ces classes rurales.

Dans tout le département de Seine-Maritime, ce sont 98 classes qui vont disparaître à la prochaine rentrée scolaire, contre 89 ouvertures. L'inspection académique justifie cet écart par une baisse globale du nombre d'élèves dans le département (1117 en tout), et par la nécessité d'affecter des postes au dédoublement des classes de CE1 dans les zones REP.

Contactés, l'inspection académique et le rectorat de Rouen n'ont pas encore répondu à nos sollicitations.