« On garde le cap pour maintenir l'école ouverte » assure Jean Marc Huart, recteur de l'académie de Nancy-Metz

Au lendemain de l'annonce par le Premier ministre d'un allégement du protocole de tests dans les établissements scolaires, Jean-Marc Huart, recteur de l'académie de Nancy-Metz, a voulu rappeler ce mardi que l'institution fait face pour maintenir les classes ouvertes et assurer la sécurité des élèves et des personnels. Ce lundi, 98,2 % des classes étaient ouvertes dans l'académie.

« Nous sommes dans une zone de turbulences », a commenté le recteur, à propos de la hausse des contaminations au Covid-19 qui s'observe dans les établissements scolaires depuis la rentrée de janvier, en même temps que dans l'ensemble de la population.

Depuis le 3 janvier, le gouvernement avait établi un nouveau protocole de détection des cas positifs et de condition de retour en classe pour les élèves, avec test PCR ou antigénique obligatoire de tous les enfants de la classe en cas de Covid, et des autotests à réaliser deux et quatre jours plus tard. Une règle qui a été assouplie ce mardi car elle provoque de trop nombreux tests à réaliser en même temps dans les pharmacies et rend l'organisation des parents difficile.

Jean-Marc Huart a voulu rappeler que le protocole sanitaire qui s'applique pour permettre l'enseignement dans les écoles est le même depuis juillet dernier. Ce sont les règles de détection et de tracage des cas qui évoluent pour s'adapter à la situation de l'épidémie : « On a une forte contagiosité, mais les gens sont isolés moins longtemps quand ils sont positifs ou cas contacts. Donc on a une forme de volatilité du virus » commente le recteur.

Nous avons 98,2% des classes qui fonctionnent - Jean Marc Huart

Ce lundi, 329 classes étaient fermées dans l'académie, contre 394 le jeudi précédent. Une tendance à la baisse plutôt encourageante pour Jean-Marc Huart, même si ce dernier reste prudent : « Nous avons 98,2% des classes qui fonctionnent » rappelle-t-il.

La classe ferme si le virus continue à circuler

Ce lundi, seuls deux établissements scolaires de l'academie, situés en Moselle, à Cattenom et à Nedervisse, étaient entièrement fermés : « Nous gardons notre cap de maintenir l'école ouverte tout en assurant la sécurité des élèves » a martelé Jean-Marc Huart. À ce jour, il n'y a plus de nombre de cas définis pour fermer une classe : « On doit regarder l'évolution. Quand les medecins se rendent compte, au bout des trois tests successifs réalisés par les élèves, que le virus continue à circuler, il n'y a pas de doute, il faut fermer la classe. En revanche, quand on regarde les résultats de tests à J + 2 et J+ 4, et qu'il n'y a pas beaucoup plus de cas supplémentaires, alors l'école peut continuer sa mission et rester ouverte. »

Autre enjeu pour cette période de forte circulation du virus : le remplacement des professeurs malades. Le taux d'absence des enseignants est de 9,6 % ce lundi, de 3 à 4 points supérieur au taux habituel, hors contexte épidémique. 22 postes de contractuels sont donc attribués en ce moment pour ces remplacements en Moselle, et les chefs d'établissements s'adaptent en modifiant les emplois du temps des élèves et en faisant appel à des retraités ou des étudiants pour que la continuité des cours soit assuré en priorité, indique le recteur.

Perspectives pour la rentrée 2022

Après des adaptations des examens du baccalauréat en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, Jean Marc Huart a rappelé que « cette année sera celle de la mise en place du baccalauréat nouvelle formule ». La plateforme de voeux pour l'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup ouvrira le 20 janvier.

Malgré une baisse démographique structurelle dans la région Lorraine, qui perd environ 3000 élèves par an dans le premier degré et 1000 dans le second degré, il n'y aura pas de suppressions de postes dans l'académie pour la rentrée 2022. À la rentrée prochaine, l'objectif est d'avoir 24 élèves maximum par classe en grande section de maternelle, CP et CE1 dans l'académie grâce au maintien de ses effectifs.