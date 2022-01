Garder les écoles ouvertes : un objectif "absolu" pour la rectrice de l'Académie de Dijon

Quelle est la situation dans nos écoles, collèges et lycées côte-d'oriens huit jours après la rentrée ? Peut-on continuer à faire classe sereinement malgré un protocole sanitaire pesant ? La rectrice de l'académie de Dijon Nathalie Albert Moretti répond à nos questions.

France Bleu Bourgogne : C'est vous, Albert Nathalie Albert Moretti, qui êtes chargée de mettre en place les directives du gouvernement dans les établissements scolaires de la région. Et on peut dire que ce mardi, vous avez encore du boulot sur la planche : un nouveau protocole sanitaire entre en vigueur ?

Nathalie Albert-Moretti : Ainsi que le premier ministre l'a annoncé hier soir (lundi), il s'agit d'alléger la charge pour les parents d'élèves puisque au lieu de devoir, en cas de cas positifs dans la classe, emmener leurs enfants subir un test PCR ou antigénique, puis deux autotest à J-2 et J4, désormais trois autotests suffiront, ce qui permet de le pratiquer à la maison de manière plus sereine pour les enfants et de ne pas affronter les queues devant les pharmacies.

Le protocole allégé annoncé ce lundi soir par le premier ministre n'a visiblement pas fait retomber le soufflé puisque l'appel à la grève est maintenu pour jeudi. La fédération de parents d'élèves FCPE appelle aussi à une journée blanche. Elle appelle à ne pas mettre les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous leur dites ?

Je leur dis que j'entends leurs inquiétudes puisque la période est extrêmement difficile pour tout le monde. Je leur dis aussi qu'on a besoin plus que jamais de solidarité et que c'est à ce prix que l'on réussira à passer cette nouvelle vague extrêmement compliquée.

L'idée c'est de laisser au maximum les écoles ouvertes ?

C'est notre objectif absolu depuis le départ, garder les écoles ouvertes. On a bien vu lors du premier confinement, à quel point les enfants avaient souffert psychologiquement de la fermeture des écoles. Donc, garder les écoles ouvertes, néanmoins, faire très attention à la sécurité et mettre tout en place pour que ça se passe au mieux. Pour ça, on a des équipes formidables. Je voudrais vraiment leur rendre hommage ce matin.

Il y a quand même des classes qui ferment, sept ce matin en Côte-d'Or. Est-ce qu'il y a un suivi pédagogique qui se fait à distance ?

Bien entendu, l'objectif à ce propos, c'est de maintenir en tout état de cause le lien avec l'école en général. Quand les enfants sont positifs, ils ne restent au maximum qu'une semaine en dehors des murs de l'école et on leur fait parvenir les devoirs, les polycopiés qui ont servi à l'enseignement dans la semaine afin qu'ils ne perdent pas de temps sur les autres.

Quand un enseignant est déclaré positif et donc retiré de la classe, est ce qu'il est remplacé systématiquement ? Où il y a des soucis eux aussi à ce niveau là ?

On a vraiment une très, très, très forte mobilisation de tous nos services pour procéder aux remplacements. Vous savez qu'à la base, on a un vivier de remplaçants qu'on appelle les TZR (titulaires sur zone de remplacement, ndlr) dans le jargon qui permet de suppléer ces absences. Mais par ailleurs, on est en train de recruter des personnes pour passer cette période très compliquée. Par exemple, on vient de recruter 22 professeurs des écoles contractuels pour procéder à ces remplacements. On est en train aussi d'activer tout un tas de réseaux. Là, par exemple, on est en train de solliciter les jeunes retraités qu'on est en train de rappeler pour voir s'ils accepteraient de remplacer sur un temps limité, on fait appel à des étudiants bac +2 pour élargir les viviers de recrutement. On est en train de solliciter Pôle emploi pour nous aider à constituer des viviers. Donc vraiment, toutes les solutions, on est en train de les utiliser à cette période.