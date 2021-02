Gare aux retards à la garderie de Moreuil, ils pourront être facturés 50 €

Devant l'école primaire Lucie Aubrac à Moreuil, les pénalités en cas de retard à la garderie font réagir. 5 € pour un quart d'heure, 10 € pour une demi-heure et 50 € pour une heure, Séverine espère y échapper : "Ça m'arrive d'être en retard, après ce n'est que quelques minutes et c'est rare, j'espère que ça ne sera pas pénalisé..."

Pour autant, la jeune maman comprend la mesure, par respect pour les personnels de la garderie. D'autres parents ne comprennent pas cette décision du conseil municipal. "C'est scandaleux d'en arriver là, tempête Vanessa, après, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui doivent en profiter, mais je trouve ça quand même extrême."

Le maire de Moreuil Dominique Lamotte espère ne jamais à avoir utiliser cette nouvelle mesure mais il fallait selon lui une décision forte après plusieurs gros retards.

Je suis sûr que ça va très bien se passer et sincèrement, on ne table pas là-dessus pour faire des recettes supplémentaires dans le budget de la commune. C'est vraiment pour faire prendre conscience qu'il faut respecter, dans la mesure du possible, les horaires qui ont été fixés.