PHOTOS - Gastronomie, hôtellerie, cuisine collective: découvrez le futur institut Joël-Robuchon dans la Vienne

Le projet de futur institut international Joël-Robuchon, un grand campus dédié aux arts de la table et de l'hôtellerie, a été officiellement présenté ce mercredi au Futuroscope de Poitiers. La fille du chef poitevin et le chef Régis Marcon promettent de mettre sur pied une "école entreprise".

Il est dans les cartons depuis plus de six ans. Le projet de futur institut international Joël-Robuchon se concrétise enfin, un peu plus de trois ans après la mort du chef poitevin, en 2018. Il a été présenté mercredi 13 octobre au Futuroscope de Poitiers, en présence de sa fille Sophie Robuchon et du chef trois étoiles Régis Marcon, qui ont tous les deux pris le relais du projet imaginé en 2015 par le chef le plus étoilé au monde. Initialement pensé pour s'installer uniquement à Montmorillon, l'institut international Joël-Robuchon sera finalement réparti sur trois sites : le Futuroscope de Poitiers, l'ancien lycée agricole de Grand-Pont à Chasseneuil-du-Poitou et la Maison-Dieu à Montmorillon.

L'ancien lycée agricole de Grand-Pont à Chasseneuil-du-Poitou accueillera une école régionale de cuisine collective. - Département de la Vienne

Chacun de ces lieux se verra attribuer un domaine de formation dans l'institut culinaire :

La formation aux métiers de la restauration sera donnée sur le site du Futuroscope de Poitiers, dans le bâtiment en forme de fleur de lotus, entièrement rénové pour l'occasion. L'alimentation de demain y sera aussi enseignée, avec une place laissée à ce qu'on appelle l'alimentation-santé, qui inclut les aspects nutritionnels.

Une école régionale de cuisine collective sera créée dans l'ancien lycée agricole de Grand-Pont, à Chasseneuil-du-Poitou, pour apprendre à travailler dans les cantines scolaires ou professionnelles.

Les formations sur l'hôtellerie seront dispensées à la Maison-Dieu de Montmorillon, dans un hôtel haut de gamme avec un grand espace réservé à des spas, pour que les étudiants s'entrainent dans les conditions réelles du métier, avec de vrais clients.

Le bâtiment "fleur de lotus" du Futuroscope accueillera les formations en restauration et sur l'alimentation de demain. - Département de la Vienne

Toutes ces formations seront diplômantes, reconnues par l'État, du CAP au master en passant par la formation continue. Les porteurs du projet insistent sur le fait qu'elles seront ouvertes à tous. Les étudiants les plus modestes pourront par exemple bénéficier d'aides financières pour étudier à l'institut.

La polyvalence comme maître-mot

"L'objectif, ce n'est pas de rajouter une énième école de cuisine", affirme le chef Régis Marcon, qui supervise le projet. Il veut que le futur institut Joël-Robuchon serve avant tout à décloisonner les métiers. "Quand vous êtes devant un produit, aujourd'hui c'est important d'expliquer son origine, sa valeur alimentaire. C'est pourquoi nous allons mettre la nutrition au coeur des formations", annonce-t-il. "Ce n'est pas fait actuellement !"

Une palette de métiers la plus large possible sera présentée aux futurs étudiants, pour en valoriser certains, comme ceux de la restauration collective. "Je rencontre souvent des chefs qui me disent 'ah oui mais je suis pas dans la même...'. Je leur réponds que si, ils sont cuisiniers, et que ce soit pour 1 000 ou pour 50 portions, c'est le même métier", raconte Régis Marcon. "Il y a un autre côté qu'on néglige souvent : les agents de service, dans les hôpitaux ou dans les Ehpad. Parce que vous avez beau bien faire la cuisine, derrière il faut la servir !"

Célébrer la mémoire d'un grand chef

"C'est un projet qui lui tenait énormément à coeur", témoigne Sophie Robuchon, la fille de Joël Robuchon. "Mon père était compagnon du devoir et, au-delà de la recherche permanente de la perfection, il aimait aussi transmettre à la jeune génération montante. Pour lui, c'était un souhait très important à la fin de sa carrière, de pouvoir ouvrir un institut dans lequel il viendrait délivrer des formations autour de la pratique, de l'expérience, de la mise en situation réelle", explique-t-elle. "En tant que fille de Joël Robuchon, cela me permet de continuer à faire vivre ces personnes que l'on a pu admirer."

Il avait cette vision de réaliser une école-entreprise. - Sophie Robuchon, fille de Joël Robuchon

Sophie Robuchon, la fille du chef étoilé, a présenté le projet définitif de l’institut au Futuroscope de Poitiers. © Radio France - Bastien Munch

Mais le projet définitivement lancé ce mercredi revient de loin. D'abord imaginé par Joël Robuchon lui-même, qui souhaitait l'installer seulement à Montmorillon, il a ensuite été fortement ralenti par son décès prématuré, ainsi que par la pandémie de Covid-19. La "nouvelle version" de l'institut délaisse donc quelque peu la commune pour s'étaler sur trois sites distincts. "Ce ne sera plus seulement Montmorillon mais les trois sites sont complémentaires, chacun aura son rôle à jouer", veut rassurer le maire Bernard Blanchet.

C'est important pour notre territoire et on ne sera pas dépossédés. Tous les élus ont bien précisé qu'aucun site ne pourra fonctionner sans les deux autres. - Bernard Blanchet, maire de Montmorillon

"Moi, ça ne me gêne pas", affirme l'élu. "Nous aurons une activité importante sur Montmorillon, puisque cet hôtel-restaurant d'application sera important pour l'enseignement des étudiants. Ils apprendront la théorie à Poitiers et Chasseneuil, et ils la mettront en application à Montmorillon", développe-t-il. "S'il y a des étudiants étrangers, ils viendront pratiquer à Montmorillon, donc on les aura quand même."

La Maison-Dieu de Montmorillon, site originel de l'institut, accueillera finalement un hôtel-restaurant-spa "pédagogique". - Département de la Vienne

Les travaux de construction commenceront en mars prochain, mais l'institut Joël-Robuchon n'ouvrira ses portes qu'à la rentrée 2023 sur le site du Futuroscope. Pour les sites de Chasseneuil-du-Poitou et Montmorillon, il faudra atteindre mai-juin et septembre 2025. Des travaux qui coûteront entre 70 et 80 millions d'euros pour les trois sites, avec des financements de la Région et du Département. À terme, l'institut accueillera plus de 1 500 étudiants et stagiaires chaque année.