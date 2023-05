Gauvain Sers anime un atelier chanson au collège de Mourmelon-le-Grand

En septembre dernier, à l’initiative de France Bleu, Gauvain Sers lançait son concours et proposait aux écoliers, collégiens, lycéens, d’écrire une chanson pour la mettre en musique lors d’un atelier chanson . Un vrai succès avec près de 300 textes reçus.

C’est le texte proposé par les élèves de la classe ULIS du collège Henri Guillaumet de Mourmelon-le-Grand qui a été sélectionné par l'artiste. Leur chanson intitulée « Ceux du fond du couloir » parle de harcèlement, de différence et de tolérance. Des paroles qui ont touché l’auteur-compositeur-interprète originaire de Limoges qui a décidé de les mettre en musique.

Une vraie victoire pour ces 16 enfants et leurs singularités qui bénéficient du dispositif ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire), un dispositif en faveur de l’inclusion.

Emission spéciale avec les enfants sur France Bleu Champagne-Ardenne © Radio France

Ce vendredi 5 mai, Gauvains Sers est venu les rencontrer et animer un atelier chanson. France Bleu Champagne Ardenne vous fait vivre cette journée particulièrement émouvante.

Après les présentations, Gauvain Sers a commencé à parler de sa passion pour la musique et de son parcours artistique. Il a expliqué aux élèves, comment il écrivait ses chansons et comment il les mettait en musique.

L'atelier chanson avec Gauvin Sers et la classe des UILS © Radio France

Pour les enfants, cette rencontre a été une expérience incroyable, ils ont été ravis de pouvoir travailler avec un artiste qu'ils admirent. Ils ont également été très fiers de pouvoir partager leur travail avec leurs camarades de classe et leur famille.

Cette rencontre entre Gauvain Sers et la classe ULIS de Mourmelon-le-Grand a été un moment d'échange et de partage inoubliable pour tous. Les enfants ont pu revendiquer leur créativité et leur talent.

Une surprise pour Gauvain Sers, les élèves étaient nerveux mais excités à l'idée de présenter leur travail devant leurs camarades, leurs professeurs et surtout l'artiste. Ils ont chanté "Les Oubliés" avec passion et émotion, et ont reçu une ovation.

Les élèves étaient ravis de cette expérience inoubliable et ont promis de continuer à travailler dur pour réaliser leurs rêves musicaux.

Une journée rendue possible grâce à France Bleu, à la générosité de Gauvain Sers qui a pris le temps d’échanger avec les élèves et leur professeur, de signer des dizaines d’autographes, répondu aux nombreuses questions.

Une journée particulièrement émouvante qui restera dans la mémoire de tout le monde.