Gendarmerie: les candidatures pour la classe Prépa Talent Clermontoise sont ouvertes

Ce dispositif unique dans la région est la quatrième classe ouverte à l'échelle nationale. Après Paris, Amiens et Montpellier, la capitale auvergnate a accueilli sa première promotion l'été dernier. Les élèves souhaitant intégrer cette Classe Prépa Talents (CPT) ont jusqu'au 19 mai pour déposer leurs candidatures.

Cette formation permet à des étudiants âgés de 18 à 26 ans, titulaires d'un BAC + 5 et boursiers, de suivre une préparation spécifique et encadrée aux concours d'officiers de la gendarmerie et de la fonction publique catégorie A.

En plus d'un accompagnement académique en lien avec l'école de droit de Clermont-Ferrand, la classe préparatoire propose une formation militaire et sportive pendant toute la durée du cursus.

En plus d'avoir en sa possession un Master 2, l'élève doit obligatoirement être de nationalité française, être âgé au maximum de 26 ans et avoir participé à une journée de défense et citoyenneté.

L'accès à cette classe Prépas Talents comporte plusieurs avantages. L'élève bénéficie d'un contrat de deux ans en qualité de gendarme volontaire ainsi qu'un revenu mensuel de 1.000 €. L'hébergement pris en charge est donc gratuit pour l'élève.

La classe compte 13 élèves cette année, et les effectifs monteront à 15 pour la prochaine promotion.