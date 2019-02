Génération JO 2024 : des champions à la rencontre des collégiens des Martres-de-Veyre

Martres-de-Veyre, France

Concentrés et très à l'écoute devant les champions! Une soixantaine de collégiens de 4ème et 3ème ont participé ce lundi à une rencontre avec des sportifs de haut niveau. Avec la présence, notamment, de Pierre-Charles Peuf, ancien perchiste clermontois sacré champion de France en 2005 et du jeune nageur Geoffroy Mathieu, champion de France du 200 mètres dos en 2017.

Des modèles à suivre

A l'occasion de la troisième semaine olympique et paralympique (SOP) qui se déroule jusqu'au 9 février, plusieurs initiatives pédagogiques sont mises en place dans les établissements scolaires. Dans le Puy-de-Dôme, le collège Jean Rostand des Martres-de-Veyre, labellisé "génération 2024", a décidé d'organiser une rencontre en or!

L'arbitre international Laurent Reveret, l'ancien perchiste Pierre-Charles Peuf et le nageur Geoffroy Mathieu © Radio France - Lauriane Havard

Cette rencontre avec des sportifs de haut niveau a permis "d'aborder la thématique de l'excellence" explique Nathalie Gourson, professeur de sport au collège. Les adolescents ont pu librement poser toutes les questions qui leur venaient en tête! Du parcours scolaire des sportifs, à leur entraînement, en passant par leur alimentation et leurs petites astuces pour rester au top.

C'est impressionnant c'est sûr...On se dit que nous aussi on peut y arriver! Ce sont des modèles pour nous - Jory, 14 ans

Qui n'a pas un jour rêvé d'être champion et de participer aux Jeux Olympiques? Les collégiens étaient avides d'en savoir plus pour peut-être, eux aussi, embrasser une carrière sportive. Les témoignages des champions ont particulièrement touché Jory, qui est en section sportive foot au collège. "On voit qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices et ils n'ont pas l'air de le regretter! Moi aussi, je m'entraîne beaucoup et l'année prochaine j'aimerais entrer au club de formation du Clermont Foot".

Les valeurs du sport et de l'olympisme

Persévérer et se dépasser pour viser l'excellence! C'est le quotidien, très chargé en entraînements, de ces sportifs de haut niveau. "Finalement on voit que _ces valeurs peuvent être appliquées tous les jours, en classe comme sur les terrains de sport_!" selon l'enseignante Nathalie Gourson, qui se réjouit de voir que le message passe bien auprès des jeunes.

Le jeune nageur clermontois Geoffroy Mathieu, sacré champion de France du 200 mètres dos en 2017, se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il était à la place de ces collégiens. "C'était important pour moi de venir et de leur dire que l'école est tout aussi importante que le sport!" Un sage conseil, car le champion n'a pas été tous les jours exemplaire... "J'étais un peu un cancre au début et j'avais beaucoup d'heures de colle! Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'il fallait être aussi bon en classe que dans l'eau" avoue t-il en souriant.

Le nageur Geoffroy Mathieu vise désormais les JO de Tokyo avant ceux de Paris en 2024. "Décrocher une médaille en France en 2024, c'est mon plan de carrière idéal!". Le champion devrait être très suivi, notamment par cette jeune "génération 2024", galvanisée dernièrement par la Coupe du monde de football.