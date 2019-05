Géolocalisez les tombes des soldats français morts au combats grâce à une application

L'association Le Souvenir Français a développé une application permettant de retrouver les tombes des soldats morts durant la Grande Guerre. Une géolocalisation disponible pour les cimetières de Mareil-Marly dans les Yvelines et au Père-Lachaise. L'outil est mis à disposition des scolaires.

Paris, France

Avec ses 35 000 tombes, le Père-Lachaise est un véritable labyrinthe. Adrien ne lâche pas des yeux sa tablette. Cet élève de CM2, à l'école d'Arago dans le 13e arrondissement de Paris, est à la recherche de la tombe d'Alphonse Lachavanne.

La sépulture de ce soldat mort en 1917 est l'une des 100 pierres tombales présentes dans le cimetière parisien sur l'application développée par Le Souvenir Français. "Je suis persuadé que cette application sera dans les dix prochaines années, la grande application du complément de l'enseignement de l'Histoire", affirme Serge Barcellini, le président de l'association.

Le plan du Père-Lachaise sur l'application MémoiredHomme © Radio France - Martin Bartoletti

Le GPS, bien plus pratique qu'un plan

Pour découvrir l'histoire d'un militaire tombé lors de la Première Guerre mondiale, les écoliers n'ont qu'à suivre le point GPS indiqué sur la tablette. Grâce à leur position sur le plan numérique, ils savent s'ils doivent tourner à gauche, à droite ou continuer tout droit. "C'est plus facile, ça bouge en même temps que nous", explique Soren. Une sorte de carte au trésor 2.0 qui permet aux enfants de travailler sur le devoir de mémoire.

Une petite biographie pour chaque militaire

Une fois la tombe du soldat trouvée, les écoliers découvrent une partie de la vie du militaire. L'application leur permet de savoir quand il s'est engagé, dans quel bataillon il a combattu mais aussi où et quand il a trouvé la mort. Des petits textes dont la lecture n'excède pas les deux minutes pour permettre aux enfants de retenir le plus d'information possible.

Deux élèves de CM2 lisent la biographie d'un soldats morts pour la France © Radio France - Martin Bartoletti

L'application permet de sortir de la classe

En lien avec le ministère de l'Éducation, cet outil peut être utilisé par les enseignants pour aborder le premier conflit mondial et les hommes qui l'ont vécu. C'est aussi un moyen de sortir des manuels scolaires. "Le fait d'être sur le terrain, à la recherche d'une vie passée, c'est beaucoup plus pertinent pour les enfants" explique Gaëlle Phister. "Face au livre ils sont d'avantage passifs", précise cette enseignante parisienne.

À terme Le Souvenir Français veut rendre géolocalisable toutes les tombes de combattants dans les 46 000 cimetières du pays.

L'application MémoiredHomme est disponible gratuitement pour Iphone et Ipad.